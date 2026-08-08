Martedì 8 settembre Safe Heart ODV, associazione di solidarietà sociale per la diagnosi e la cura delle patologie cardiovascolari verso tutte quelle popolazioni ferite da guerra e povertà, organizza a Milano presso il Museo Bagatti Valsecchi (Via Gesù, 5), dalle ore 19.00 alle ore 22.00, APERITIVO SOLIDALE E VISITA GUIDATA alla casa museo, nata alla fine dell’Ottocento, grazie ai fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi, che trasformarono la dimora di famiglia e raccolsero opere e oggetti del Quattro e Cinquecento per ricreare un’abitazione ispirata al Rinascimento lombardo .

Il ricavato dell’APERITIVO SOLIDALE sosterrà i progetti di Safe Heart ODV e sarà devoluto a missioni umanitarie no-profit, in particolare destinate alla cura di giovani pazienti con patologie delle valvole cardiache e alla formazione del personale locale.

Inoltre, nel corso della serata verranno condivisi i racconti relativi alla missione esplorativa in Niger, alle missioni umanitarie realizzate tra ottobre 2025 e maggio 2026 in Burkina Faso e presentati i progetti in programma per il futuro.

La partecipazione all’evento è solo su prenotazione con versamento di un contributo solidale entro giovedì 3 settembre 2026.

Per prenotarsi è necessario compilare il form al seguente link: www.safeheartodv.org/aperitivo-solidale-8-settembre-2026/

È possibile scegliere la fascia oraria per la visita e il metodo di pagamento (PayPal, carta di credito o bonifico bancario).

Il contributo minimo è di 35 euro per l’APERITIVO SOLIDALE e di 75 euro per l’opzione APERITIVO SOLIDALE + VISITA GUIDATA al Museo Bagatti Valsecchi per scoprire la storia ed il patrimonio della casa museo.

www.safeheartodv.org

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