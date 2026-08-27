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L’icona della musica brasiliana Marisa Monte torna eccezionalmente in Italia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Phonica_LeoAversa-12_p
Phonica_LeoAversa-12_p

L’11 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito del Roma Summer Fest 2026, si terrà la prima data europea e unica data italiana del tour mondiale PHONICA.

I biglietti per questo unico appuntamento italiano sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

L’artista è attualmente in tournée in Brasile, dove lo spettacolo sta riscuotendo un grandissimo successo.

Locandina_Phonica_
Locandina_Phonica_

L’unico appuntamento italiano rappresenta una tappa importante del tour di Marisa Monte, da sempre molto legata al nostro Paese.

È in Italia che è iniziato il suo percorso artistico: a soli 18 anni, infatti, si trasferì a Roma per studiare canto lirico.

Oggi, con “Phonica”, quel legame si rinnova sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.

Marisa Monte porterà in questo evento live la sua eleganza e raffinatezza interpretativa, ripercorrendo la sua prestigiosa carriera musicale e riproponendo alcuni dei suoi brani più emblematici, tra cui “Vilarejo”, “Beija Eu”, “Infinito Particular”, “Ainda Bem”, “Diariamente”, “Amor I Love You” e “Não Vá Embora”.

L’artista proporrà una nuova dimensione del suo repertorio, grazie anche alla presenza della Film Harmony Orchestra, composta da 55 elementi e diretta da André Bachur, straordinario autore degli arrangiamenti orchestrali del tour “Phonica”.

Una scelta che amplifica la ricchezza sonora delle canzoni di Marisa Monte e ne mette in luce la varietà melodica, creando un dialogo tra la sua cifra interpretativa e la potenza evocativa dell’orchestra.

 La data italiana è prodotta e organizzata da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.

www.marisamonte.com.br/home/home/
www.instagram.com/marisamonte/
www.facebook.com/marisamonteoficial

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