L’11 settembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, nell’ambito del Roma Summer Fest 2026, si terrà la prima data europea e unica data italiana del tour mondiale “PHONICA”.

I biglietti per questo unico appuntamento italiano sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita abituali.

L’artista è attualmente in tournée in Brasile, dove lo spettacolo sta riscuotendo un grandissimo successo.

L’unico appuntamento italiano rappresenta una tappa importante del tour di Marisa Monte, da sempre molto legata al nostro Paese.

È in Italia che è iniziato il suo percorso artistico: a soli 18 anni, infatti, si trasferì a Roma per studiare canto lirico.

Oggi, con “Phonica”, quel legame si rinnova sul palco dell’Auditorium Parco della Musica.

Marisa Monte porterà in questo evento live la sua eleganza e raffinatezza interpretativa, ripercorrendo la sua prestigiosa carriera musicale e riproponendo alcuni dei suoi brani più emblematici, tra cui “Vilarejo”, “Beija Eu”, “Infinito Particular”, “Ainda Bem”, “Diariamente”, “Amor I Love You” e “Não Vá Embora”.

L’artista proporrà una nuova dimensione del suo repertorio, grazie anche alla presenza della Film Harmony Orchestra, composta da 55 elementi e diretta da André Bachur, straordinario autore degli arrangiamenti orchestrali del tour “Phonica”.

Una scelta che amplifica la ricchezza sonora delle canzoni di Marisa Monte e ne mette in luce la varietà melodica, creando un dialogo tra la sua cifra interpretativa e la potenza evocativa dell’orchestra.

La data italiana è prodotta e organizzata da Intersuoni BMU in collaborazione con Bass Culture e Fondazione Musica per Roma.

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