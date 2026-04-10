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María Zardoya dei The Marías al Teatro Arcimboldi: il 17 aprile 2026

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Not For Radio annuncia il tour In The Forest, l’attesissimo debutto in Europa e nel Regno Unito del progetto solista di María Zardoya dei The Marías.

L’artista arriva in Italia con una data imperdibile venerdì 17 aprile 2026 al TAM Teatro Arcimboldi Milano.

L’annuncio segue una serie trionfale di date nei principali teatri del Nord America, con la tournée negli Stati Uniti che ha registrato il tutto esaurito quasi immediatamente.

La tournée europea prevede tappe a Milano, Anversa e Londra, prima di concludersi con un’ultima serata a Parigi, segnando il primo tour in assoluto di Not For Radio in Europa e Regno Unito.

Not For Radio è un nuovo e audace capitolo per Zardoya, che offre un introspettivo contrappunto al suo lavoro con The Marías.

Mentre la band continua la sua ascesa dopo l’album di successo Submarine (2024) – che le è valso una nomination ai Grammy come Miglior Nuovo Artista – Not for Radio afferma una propria identità creativa distinta.

www.teatroarcimboldi.it

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