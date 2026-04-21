Lunedì 27 aprile esce in digitale “NON HO PAURA DI NIENTE” (BMG), il nuovo album di FABRIZIO MORO, attualmente disponibile in formato fisico CD, in vinile e in vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata.

“Non ho paura di niente” è disponibile in pre-save: https://fabriziomoro.lnk.to/nonhopauradiniente-digital.

L’album contiene anche il brano inedito “NIENTE DA PERDERE”, in radio dal 1° maggio.

“Non ho paura di niente” è il 10° album in studio della carriera di Fabrizio Moro. Prodotte da Katoo, le canzoni contenute nel disco si caratterizzano per testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

Questa la tracklist dell’album: “Niente da perdere”, “Non ho paura di niente”, “Simone spaccia”, “Casa mia”, “Superficiali”, “In un mondo di stronzi”, “Comunque mi vedi”, “Sabato”, “Toglimi l’aria” e “Scatole”.

Il vinile deluxe green petrol edizione limitata e numerata include anche la bonus track “Prima di domani” con IL TRE.

Cresce l’attesa per il ritorno sul palco di Fabrizio Moro con NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, il tour che inizierà con un’anteprima il 2 maggio al Palazzo dello Sport di Roma e proseguirà poi da ottobre nei principali club italiani.

In scaletta non mancheranno le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico e, per la prima volta, i brani che sono contenuti nel suo nuovo album.

Queste le date del tour NON HO PAURA DI NIENTE LIVE 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners:

2 maggio 2026 – ROMA – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – PADOVA – Hall

24 ottobre 2026 – SENIGALLIA (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – MILANO – Fabrique

31 ottobre 2026 – VENARIA REALE (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – FIRENZE – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – BOLOGNA – Estragon

12 novembre 2026 – NAPOLI – Casa della Musica

13 novembre 2026 – MOLFETTA (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – CATANIA – Land

I biglietti sono disponibili su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: friendsandpartners.it.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

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