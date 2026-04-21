È disponibile in pre-order “MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE” (Sony Music – https://michaeljackson.lnk.to/MichaelCompanionAlbum), la colonna sonora ufficiale di “MICHAEL”, l’attesissimo film su MICHAEL JACKSON, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”).

L’album sarà pubblicato venerdì 24 aprile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP con diverse varianti di colore e in una versione unica del vinile trasparente black ice disponibile in esclusiva sul sito ufficiale di Sony Music (https://store.sonymusic.it/collections/michael-jackson).

La colonna sonora conterrà 13 brani presenti nel biopic in uscita che ripercorrono le tappe fondamentali dell’incredibile carriera di Michael Jackson: dagli esordi con i The Jackson 5 e i The Jacksons, fino al trionfo solista con album iconici come “Off the Wall” e “Thriller”, includendo successi immortali come “Billie Jean”, “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Human Nature” e altri ancora.

Tracklist della colonna sonora originale del film “MICHAEL”:

I’ll Be There – Jackson 5

Never Can Say Goodbye – Jackson 5

Who’s Lovin’ You – Jackson 5

Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) – The Jacksons

Ben (Live) – The Jacksons

Don’t Stop ‘Til You Get Enough – Michael Jackson

Beat It – Michael Jackson

Thriller – Michael Jackson

Billie Jean – Michael Jackson

Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael JacksonHuman Nature – Michael Jackson

Workin’ Day and Night – Michael Jackson

Bad – Michael Jackson

Il film “MICHAEL”, in uscita nelle sale mercoledì 22 aprile distribuito da Universal Pictures, racconta la vita e l’eredità artistica di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti della storia della musica.

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