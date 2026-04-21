15.1 C
Milano
martedì, Aprile 21, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

“Michael: Songs from the Motion Picture”, la colonna sonora ufficiale del film “Michael”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
86
Michael_LP_Cover_
Michael_LP_Cover_

È disponibile in pre-order “MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE” (Sony Music – https://michaeljackson.lnk.to/MichaelCompanionAlbum), la colonna sonora ufficiale di “MICHAEL, l’attesissimo film su MICHAEL JACKSON, che vede Jaafar Jackson interpretare lo zio, diretto da Antoine Fuqua e prodotto dal Premio Oscar Graham King (“Bohemian Rhapsody”).

L’album sarà pubblicato venerdì 24 aprile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP con diverse varianti di colore e in una versione unica del vinile trasparente black ice disponibile in esclusiva  sul sito ufficiale di Sony Music (https://store.sonymusic.it/collections/michael-jackson).

La colonna sonora conterrà 13 brani presenti nel biopic in uscita che ripercorrono le tappe fondamentali dell’incredibile carriera di Michael Jackson: dagli esordi con i The Jackson 5 e i The Jacksons, fino al trionfo solista con album iconici come “Off the Wall e “Thriller, includendo successi immortali come “Billie Jean, “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, “Human Nature e altri ancora.

Tracklist della colonna sonora originale del film “MICHAEL”:

 I’ll Be There – Jackson 5

Never Can Say Goodbye – Jackson 5

Who’s Lovin’ You – Jackson 5 

Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) – The Jacksons

Ben (Live) – The Jacksons

Don’t Stop ‘Til You Get Enough – Michael Jackson

Beat It – Michael Jackson

Thriller – Michael Jackson

Billie Jean – Michael Jackson

Wanna Be Startin’ Somethin’ – Michael JacksonHuman Nature – Michael Jackson

Workin’ Day and Night – Michael Jackson

Bad – Michael Jackson

Il film “MICHAEL”, in uscita nelle sale mercoledì 22 aprile distribuito da Universal Pictures, racconta la vita e l’eredità artistica di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti della storia della musica.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Non ho paura di niente”: album di Fabrizio Moro, in uscita in digitale
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy