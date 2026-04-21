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Bollate: XXV Aprile 2026. La Liberazione compie 81 anni

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Manifesto 25 aprile 2026.
Manifesto 25 aprile 2026

Si celebra sabato 25 aprile l’81° anniversario della Liberazione. L’Amministrazione comunale commemora questo momento importante della nostra storia con la cerimonia che, come di consueto, inizierà con la deposizione delle corone e il corteo per le vie cittadine.

Ecco il programma

Ore 10,45 : Cimitero di Bollate, deposizione corone: Cippo del Grappa, Lapide Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, monumento vittime della vignetta, Lapide Mario Rebosio, Sacrario caduti, Monumento ai Caduti – Alzabandiera.

Ore 11: Corteo per le vie cittadine.

Ore 11,30: Piazza Martiri della libertà per posa pietre d’inciampo.

Ore 11,45: Piazza C.A. Dalla Chiesa per deposizione corona

Ore 12: Piazza Aldo Moro per Alzabandiera. Interventi del Sindaco e della Sindaca del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

La manifestazione sarà accompagnata dalla Banda Musicale “Arturo Toscanini”

La celebrazione è organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con:

Ass.ne Naz.le Partigiani d’Italia, Ass.ne Naz.le Partigiani Cristiani, Ass.ne Naz.le Carabinieri, Ass.ne Naz.le Alpini, Ass.ne Naz.le Marinai d’Italia, SEO Squadra Emergenza Operativa, Vigili del Fuoco Garbagnate Milanese.

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