Prende sempre più forma il Monferr’Autore Festival, la manifestazione di incontri, racconti, canzoni e visioni che tra aprile e luglio attraverserà diversi comuni della provincia di Alessandria, portando la musica e la cultura nel cuore di uno dei territori più suggestivi d’Italia, il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni.
Quattordici gli appuntamenti annunciati e vari altri in via di definizione, dodici comuni coinvolti e ospiti di grande prestigio.
Il cartellone, firmato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, si arricchisce di nuovi nomi che ne confermano lo spessore e l’eterogeneità: Violante Placido, Davide Van De Sfroos, Dente, Gianni Coscia e due serate serata omaggio per Enzo Jannacci e Andrea Parodi, quest’ultima in un evento off in Valsusa.
Appuntamenti che si uniscono a quelli già annunciati con Ron, Mauro Pagani, Cisco, Elena Ledda, Edda e Lamante e al Monferrato Music Contest, concorso per giovani cantautori e band del territorio.
Monferr’Autore si propone come un viaggio tra concerti, talk, proiezioni cinematografiche, unendo nomi storici del patrimonio musicale italiano a nuove voci della scena contemporanea, ma toccando anche letteratura, umorismo, cinema, teatro, live journalism.
IL PROGRAMMA PROVVISORIO
– RON in concerto, sabato 11 aprile, ore 21, Volpedo, Piazza Libertà;
– Incontro con Mauro PAGANI e proiezione del docufilm “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, martedì 14 aprile, ore 21, Alessandria, Multisala Kristalli, via Parini 17;
– Incontro/concerto con LAMANTE, domenica 19 aprile, ore 18, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;
– Concerto/incontro con CISCO, mercoledì 22 aprile, ore 21, Conzano, Piazza Australia;
– EDDA in concerto, domenica 26 aprile, ore 21, Alessandria, L’Officina,, Largo Catania 17;
– EVENTO OFF: Serata omaggio a Andrea PARODI, venerdì 22 maggio, ore 21, Avigliana (TO);
– Concerto/ incontro con ELENA LEDDA, sabato 23 maggio, ore 21, Castelletto Monferrato, Piazza Vittorio Veneto;
– Incontro con GIANNI COSCIA, domenica 31 maggio, ore 18, Treville, Dehor delle rose, via Roma 6;
– Incontro con Davide VAN DE SFROOS, mercoledì 10 giugno, ore 21, Volpedo, Piazza Libertà;
– Incontro/concerto con DENTE, domenica 14 giugno, ore 18, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;
– Incontro con Violante PLACIDO, giovedì 25 giugno, ore 21, Rivarone, giardini palazzo comunale, via Bassignana 3;
– Serata omaggio a Enzo JANNACCI, sabato 27 giugno, ore 21, Castelletto Monferrato, Piazza Vittorio Veneto;
– Finale MONFERRATO MUSIC CONTEST, data da definire a settembre, Mirabello Monferrato, Country sport village.
Altre serate sono in via di definizione a Balzola, Occimiano, Pontestura e in altri comuni.
Per maggiori informazioni: monferrautore@gmail.com
https://www.accademiamonferrato.it/monferrautore-festival/
https://www.facebook.com/monferrautore
https://www.instagram.com/monferr_autore/
https://whatsapp.com/channel/0029VbCbWpT7tkjCsDluuK0G
Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia