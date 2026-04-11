Prende sempre più forma il Monferr’Autore Festival, la manifestazione di incontri, racconti, canzoni e visioni che tra aprile e luglio attraverserà diversi comuni della provincia di Alessandria, portando la musica e la cultura nel cuore di uno dei territori più suggestivi d’Italia, il Monferrato (sito Unesco) e i suoi dintorni.

Quattordici gli appuntamenti annunciati e vari altri in via di definizione, dodici comuni coinvolti e ospiti di grande prestigio.

Il cartellone, firmato dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus, si arricchisce di nuovi nomi che ne confermano lo spessore e l’eterogeneità: Violante Placido, Davide Van De Sfroos, Dente, Gianni Coscia e due serate serata omaggio per Enzo Jannacci e Andrea Parodi, quest’ultima in un evento off in Valsusa.

Appuntamenti che si uniscono a quelli già annunciati con Ron, Mauro Pagani, Cisco, Elena Ledda, Edda e Lamante e al Monferrato Music Contest, concorso per giovani cantautori e band del territorio.

Monferr’Autore si propone come un viaggio tra concerti, talk, proiezioni cinematografiche, unendo nomi storici del patrimonio musicale italiano a nuove voci della scena contemporanea, ma toccando anche letteratura, umorismo, cinema, teatro, live journalism.

IL PROGRAMMA PROVVISORIO

– RON in concerto, sabato 11 aprile, ore 21, Volpedo, Piazza Libertà;

– Incontro con Mauro PAGANI e proiezione del docufilm “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”, martedì 14 aprile, ore 21, Alessandria, Multisala Kristalli, via Parini 17;

– Incontro/concerto con LAMANTE, domenica 19 aprile, ore 18, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;

– Concerto/incontro con CISCO, mercoledì 22 aprile, ore 21, Conzano, Piazza Australia;

– EDDA in concerto, domenica 26 aprile, ore 21, Alessandria, L’Officina,, Largo Catania 17;

– EVENTO OFF: Serata omaggio a Andrea PARODI, venerdì 22 maggio, ore 21, Avigliana (TO);

– Concerto/ incontro con ELENA LEDDA, sabato 23 maggio, ore 21, Castelletto Monferrato, Piazza Vittorio Veneto;

– Incontro con GIANNI COSCIA, domenica 31 maggio, ore 18, Treville, Dehor delle rose, via Roma 6;

– Incontro con Davide VAN DE SFROOS, mercoledì 10 giugno, ore 21, Volpedo, Piazza Libertà;

– Incontro/concerto con DENTE, domenica 14 giugno, ore 18, Alessandria, L’Officina, Largo Catania 17;

– Incontro con Violante PLACIDO, giovedì 25 giugno, ore 21, Rivarone, giardini palazzo comunale, via Bassignana 3;

– Serata omaggio a Enzo JANNACCI, sabato 27 giugno, ore 21, Castelletto Monferrato, Piazza Vittorio Veneto;

– Finale MONFERRATO MUSIC CONTEST, data da definire a settembre, Mirabello Monferrato, Country sport village.

Altre serate sono in via di definizione a Balzola, Occimiano, Pontestura e in altri comuni.

Per maggiori informazioni: monferrautore@gmail.com

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