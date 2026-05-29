Dopo il successo dell’edizione 2025 – con oltre 30.000 persone presenti allo Stadio del Mare di Pescara, e l’ottimo risultato in termini d’ascolto per la messa in onda in prima serata su Rai2 – cresce l’attesa per la 4ª edizione LA NOTTE DEI SERPENTI, il concertone ideato e diretto dal Maestro ENRICO MELOZZI per celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese che si terrà tra due mesi, sabato 25 luglio, allo Stadio del Mare di PESCARA.

Per la prima volta conduce ELETTRA LAMBORGHINI.

L’amatissima cantante, performer, attrice e conduttrice vanta numeri da record: oltre 2,5 miliardi di stream totali con la sua musica, 15 dischi di platino, mezzo miliardo di visualizzazioni dei suoi video e oltre 10 milioni di follower sui social (Instagram e TikTok).

L’artista è protagonista nell’estate musicale italiana con il suo nuovo singolo “Bam Bam Bambina”, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in tutte le radio.

LA NOTTE DEI SERPENTI oltre a essere un grande evento dal vivo sarà anche quest’anno un programma televisivo e andrà in onda il 5 settembre nella prestigiosa fascia di prima serata di Rai 1.

Di anno in anno l’evento si sta tramutando in appuntamento sempre più atteso a cui il pubblico desidera partecipare per immergersi in un’esperienza unica: attorno a LA NOTTE DEI SERPENTI è nato un fenomeno che supera la dimensione musicale diventando espressione di identità collettiva, in cui le canzoni della tradizione vengono riscoperte e tramandate tra generazioni diverse in un clima di partecipazione condivisa capace di unire dialetti, memorie e territori.

Il progetto diventato simbolo di appartenenza e comunità quest’anno esplorerà nuove sorprendenti contaminazioni della cultura abruzzese, dalla musica elettronica all’arte visionaria di Gabriele D’Annunzio.

«La Notte dei Serpenti torna con un’ambizione ancora più grande. Quest’anno ci sarà uno sforzo artistico e tecnico enorme, forse il più grande affrontato finora. Tornerà il grande coro femminile, che sarà uno dei cuori pulsanti dello spettacolo – dichiara il Maestro ENRICO MELOZZI, ideatore e direttore artistico e musicale de La Notte dei Serpenti – Mi interessa capire cosa succede quando il canto popolare abruzzese incontra certe pulsazioni moderne, senza perdere la propria anima. Ci saranno naturalmente i grandi brani che in questi anni sono diventati simbolo della Notte dei Serpenti, le canzoni popolari che abbiamo riportato al centro della scena, ma sto anche lavorando su figure iconiche della cultura abruzzese, cercando di attraversarle musicalmente in modo nuovo. Tra queste c’è anche Gabriele D’Annunzio, che resta una figura gigantesca della nostra storia culturale, un artista visionario e modernissimo, ancora oggi capace di generare immaginario, musica e teatro.

Sugli ospiti, massimo riserbo. La prossima edizione avrà presenze d’onore molto riconoscibili, ma come sempre saranno scelte per affinità artistica e umana, non secondo meccanismi televisivi prevedibili.

La Notte dei Serpenti non vuole semplicemente raccontare l’Abruzzo. Vuole trasformarlo in spettacolo, energia e musica viva».

Tra gli artisti che si sono esibiti nelle prime tre edizioni della kermesse accompagnati dall’ORCHESTRA DEI SERPENTI diretta dal Maestro Melozzi: Umberto Tozzi, Riccardo Cocciante, Al Bano, Rocco Hunt, la stessa Elettra Lomborghini che quest’anno condurrà l’evento, Noemi, Paola Turci, Giusy Ferreri, Colapesce Dimartino, Filippo Graziani, Mr Rain, Gianluca Grignani, Giovanni Caccamo e Elsa Lila. Lo scorso anno tra ospiti speciali anche il pupazzo più celebre d’Italia Topo Gigio e due eccellenze del nostro Paese: La Banda dell’Esercito e Le Farfalle Olimpiche.

Con La Notte Dei Serpenti Enrico Melozzi vuole omaggiare la cultura, la musica e la tradizione abruzzese. Un omaggio fin dal nome della kermesse, che rimanda al celebre culto di San Domenico, che culmina nell’antichissimo rito della “Festa dei Serpari” a Cocullo (L’Aquila).

Valorizzare le radici dell’Abruzzo, partendo dagli antichi momenti di festa, significa ridare a questa Regione quell’identità culturale, musicale e folclorica che rischiava di essere in pochi anni dimenticata.

Il pubblico de La Notte dei Serpenti potrà ascoltare i canti della tradizione musicale abruzzese impreziositi da nuovi arrangiamenti, inediti ma fedeli all’autenticità dei testi originali in dialetto e alla loro poetica.

Il fil rouge della kermesse sarà ancora una volta la fusione delle melodie popolari con la musica contemporanea attraverso la “pop-izzazione” del dialetto abruzzese e la “dialettizzazione” del pop.

La kermesse vede la collaborazione dell’ASSOCIAZIONE CORI D’ABRUZZO CHORUS INSIDE che promuove la coralità regionale attraverso eventi ed attività formative e della “FEDERAZIONE CORI ITALIANI CHORUS INSIDE APS ETS”, che ha come scopo la promozione, lo studio, la pratica, l’approfondimento e la diffusione del canto corale, della musica e dell’arte in genere e mette in rete cori regolarmente iscritti su tutto il territorio nazionale italiano.

L’evento è a ingresso gratuito.

La Notte dei Serpenti è un evento promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo, fortemente voluto dal Presidente della Regione Marco Marsilio e realizzato in collaborazione con il Consiglio Regionale dell’Abruzzo e il Comune di Pescara.

www.lanottedeiserpenti.it

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