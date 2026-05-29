La Città metropolitana di Milano ha concluso il percorso di assegnazione dei fondi per il 2026 destinati al sostegno dei Comuni per interventi di sicurezza stradale, manutenzione e nuove infrastrutture viarie e ciclopedonali.

A conclusione del percorso avviato con la Delibera di Consiglio n. 30/2015, dopo l’erogazione di 3.368.000 euro dello scorso anno, restavano 6.700.000 euro da assegnare nel 2026. Nei giorni scorsi si è quindi proceduto alla valutazione delle richieste pervenute entro aprile 2026.

Secondo il Consigliere delegato alle Infrastrutture, Marco Griguolo: “Considerando le disponibilità economiche residue, si è proceduto alla valutazione delle candidature pervenute col supporto tecnico degli uffici per individuare le priorità, ma anche dopo un confronto diretto con le singole amministrazioni per acquisire l’opportuna sensibilità amministrativa e approfondire le reali necessità dei territori.

Da tale lavoro è emerso il quadro degli interventi che effettivamente verranno finanziati, che ora procederemo ad approvare formalmente con Decreto Sindacale.”

Nel dettaglio, questi i progetti finanziati:

TRUCCAZZANO

€ 30.000 per la realizzazione di una zona rialzata nell’intersezione tra SP 181, Via Manzoni e Cascina Vittoria.

€ 225.000 per la realizzazione di una barriera stradale in corten lungo la pista ciclopedonale adiacente alla S.P. 201.

OZZERO

€ 1.220.000 per la manutenzione straordinaria dei manti stradali sulla SP 183 e SP 52.

CISLIANO

€ 1.305.060 per la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione tra SP 227 e Via Cascina San Giacomo, con nuovo breve tratto di pista ciclabile di collegamento tra l’attraversamento ciclopedonale sulla SP 114 e la ciclabile esistente in viale Rimembranze.

BUSSERO

€ 540.275,20 per la progettazione e realizzazione di una nuova rotatoria su SP 120 all’incrocio con Via Umberto I e Via Roma.

GESSATE

€ 350.000 (finanziamento parziale) per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla SP 216 e la riqualificazione di una rotatoria esistente sulla SP 176.

VANZAGO

€ 1.000.000 per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 239 diramazione “di Pregnana”.

VERMEZZO CON ZELO

€ 1.000.000 per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 30.

ARLUNO

€ 1.000.000 per la realizzazione di una nuova rotatoria sulla S.P. 214.

MEDIGLIA

€ 27.169,40 per il nuovo impianto di videosorveglianza del parcheggio posto a sud della galleria della SP ex SS 415.

Questi interventi, per un totale di € 6.697.504,60, confermano il forte impegno della Città metropolitana a sostegno dei Comuni per aumentare la sicurezza degli utenti della strada e migliorare la mobilità sostenibile sul territorio.

https://www.cittametropolitana.mi.it