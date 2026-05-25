Dal 2 luglio al 18 luglio la lineup della 25ª edizione del RUGBY SOUND FESTIVAL si arricchisce con un nuovo protagonista: SCAR. Il cantautore aprirà la tappa del “Salmo Live 2026” di Salmo, giovedì 16 luglio alle ore 21.00, all’Isola del Castello di Legnano (Milano).

Con una lineup ricca ed eclettica, il Rugby Sound Festival si conferma tra gli appuntamenti musicali più dinamici e coinvolgenti dell’estate.

I biglietti sono disponibili su https://www.rugbysound.it/

Nato come iniziativa legata allo sport del rugby, il Festival si è ampliato, arricchendo il proprio cast e costruendo nel tempo un’identità solida e riconoscibile.

Oggi rappresenta un punto di riferimento per i concerti della città, oltre ad essere uno degli appuntamenti estivi di musica dal vivo più attesi, distinguendosi per la sua capacità di unire spettacoli di primo livello e spirito di condivisione.

Giovedì 16 luglio, alle ore 21.00, sempre all’Isola del Castello di Legnano (Milano), ad aprire il concerto di Salmo, oltre al già annunciato rapper 18K, ci sarà SCAR, cantautore dalla voce ruvida e fragile, capace di trasformare le ferite quotidiane in immagini intime e profonde.

Il suo universo musicale si muove tra cantautorato indie, sonorità urban e pop sperimentale, dando vita a brani intensi e autentici. Nelle sue canzoni convivono poesia urbana, malinconia e ironia, in un equilibrio diretto e personale che rende il suo stile immediatamente riconoscibile.

Questa la lineup ad oggi:

2 LUGLIO – TONY PITONY (SOLD OUT) – inizio ore: 21.00

3 LUGLIO – MADAME – inizio ore: 21.00

4 LUGLIO – VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI 90’ – inizio ore: 21.30

9 LUGLIO – ELIO E LE STORIE TESE – inizio ore: 21.00

10 LUGLIO – SUBSONICA opening CASINÒ ROYALE e TÄRA – inizio ore: 20.30

11 LUGLIO – FINLEY e TEENAGE DREAM – inizio ore: 21.00

16 LUGLIO – SALMO opening 18K e SCAR – inizio ore: 21.00

18 LUGLIO – ZARRO NIGHT (special guest IL PAGANTE) – inizio ore: 21.30

I biglietti sono disponibili su https://www.rugbysound.it/

Con una proposta pensata per unire generi musicali differenti, dai grandi nomi della musica italiana, ai protagonisti delle classifiche attuali fino a grandi ospiti internazionali, il Rugby Sound Festival offre al pubblico un’esperienza di intrattenimento in cui la musica incontra la storia e l’identità di Legnano, valorizzando l’Isola del Castello come location d’eccezione.

Gli spettacoli del Rugby Sound Festival sono organizzati in collaborazione tra il club italiano Rugby Parabiago e Shining Production, con il patrocinio del Comune di Legnano.

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