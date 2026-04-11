Trenord: tornano le “Gite in treno” e i Treni Storici

Con l’arrivo della bella stagione, tornano le “Gite in treno” di Trenord verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e di sport.

In più, da domenica 12 aprile ripartono le corse dei treni storici, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi sui laghi e nei centri città.

Organizzate in partnership con Discovera, le iniziative per la primavera e l’estate sono ideate da Trenord per promuovere l’uso del treno nel tempo libero.

L’azienda ferroviaria lombarda supporta anche la mobilità verso manifestazioni ed eventi sul territorio: saranno proposti biglietti dedicati per raggiungere in treno “Agrivarese”, fiera della sostenibilità e del chilometro zero che si terrà a Varese domenica 12 aprile, e “Melegnano Comics”, festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop organizzato nel Castello di Melegnano sabato 11 e domenica 12 aprile.

Su trenord.it sono disponibili i dettagli sulle iniziative per il tempo libero e le informazioni utili per acquistare i biglietti e mettersi in viaggio.

Le “Gite in treno” per la primavera/estate 2026

Le “Gite in treno” di Trenord uniscono al viaggio in treno esperienze di visita, divertimento, cultura, arte, sport; sono organizzate in partnership con Discovera, la piattaforma digitale di Sportit che integra servizi turistici e di mobilità.

L’ampio ventaglio di prodotti comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi: gli itinerari invitano a esplorare le sponde comasca e lecchese del Lago di Como, i borghi sul Garda, il Maggiore da Stresa e Laveno, il Sebino e Monte Isola. A queste proposte, da maggio si aggiungerà quella treno+battello sul Lago di Lugano.

Sono ideati per giovani e famiglie i pacchetti che uniscono il viaggio in treno all’ingresso nei più grandi parchi divertimenti della regione, Gardaland Park e Movieland.

Per appassionati di trekking e sportivi è disponibile il pacchetto “Viandante sul Lago”, per uno o due giorni, che comprende il viaggio fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking “Sentiero del Viandante”.

Tutti i dettagli sulle proposte già attive delle “Gite in treno” sono disponibili sulla pagina trenord.it/giteintreno, che nelle prossime settimane sarà aggiornata con ulteriori novità. Chi sceglie viaggi sostenibili nel tempo libero viene premiato: con il programma di loyalty di Trenord Community, chi acquista i biglietti delle “Gite in treno” può trasformare ogni kg risparmiato viaggiando in treno in Punti Verdi, da utilizzare per scegliere da un ampio catalogo prodotti ed esperienze green.

A chi vuole viaggiare in treno senza una meta, alla scoperta di angoli nascosti di gusto e cultura, è dedicata “Fuori stazione”, la guida realizzata da Trenord insieme a Lonely Planet, che con lo stile iconico della casa editrice propone itinerari enogastronomici nei pressi delle stazioni servite dall’azienda ferroviaria. “Fuori stazione” è disponibile per il download gratuito su trenord.it.

Il calendario 2026 dei treni storici

I viaggi d’epoca con Trenord riprendono da domenica 12 aprile; fino a novembre il calendario prevede 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico FNM E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico FNM E600-3, costruito nel 1928.

I mezzi, finemente restaurati con il supporto di FERROVIENORD, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno.

I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali.

A questa agenda si aggiungeranno tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo – con possibilità di un tour in battello verso Monte Isola – o verso Pisogne.

Sono già acquistabili i biglietti per le date previste fra aprile e giugno:

domenica 12 aprile: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 19 aprile: Rovato-Iseo (con possibilità di gita in battello a Monte Isola)

domenica 26 aprile: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 10 maggio: Milano Cadorna-Como Lago

domenica 24 maggio: Milano Cadorna-Laveno Mombello Lago

domenica 31 maggio: Milano Cadorna-Novara Nord

domenica 7 giugno: Milano Cadorna-Como Lago

Su trenord.it sono disponibili le informazioni sui biglietti speciali dedicati all’iniziativa, che comprendono il percorso di andata e ritorno sui convogli storici, più il viaggio di andata e ritorno su treni Trenord da tutta la Lombardia a Milano o Rovato e alle stazioni in cui i mezzi storici effettuano fermata.

In treno ad Agrivarese e Melegnano Comics

Trenord propone biglietti speciali per raggiungere in treno eventi e manifestazioni sul territorio.

“Agrivarese Day Pass” comprende a 10 euro il viaggio in treno andata e ritorno da tutte le stazioni della Lombardia a Varese, per raggiungere l’edizione 2026 della fiera “Agrivarese”, che si terrà domenica 12 aprile presso i Giardini Estensi. Il biglietto è acquistabile su trenord.it, App Trenord, presso le biglietterie e le emettitrici self-service Trenord.

“Melegnano Comics Day Pass” include a dieci euro il viaggio in treno andata e ritorno da tutta la Lombardia a Melegnano, verso il Castello che ospiterà sabato 11 e domenica 12 aprile il festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop.

Il biglietto è acquistabile online, su trenord.it e App.

Entrambi i biglietti speciali consentono ai ragazzi fino a 13 anni compiuti di viaggiare gratuitamente in treno, insieme al titolare del biglietto.

Ulteriori informazioni su trenord.it e App.

www.secnewgate.it – www.secnewgate.com

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