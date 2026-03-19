XXII edizione del “Premio Bindi”, 9 – 10 – 11 luglio

Il PREMIO BINDI, uno dei festival più importanti nel panorama della canzone d’autore, nato nel 2005 a Santa Margherita Ligure (Anfiteatro Umberto Bindi – Piazza Martiri della Libertà) in provincia di Genova, e dedicato alla memoria di Umberto Bindi, torna il 9 – 10 – 11 luglio con la sua XXII edizione.

È disponibile fino al 1° maggio sul sito del Premio Bindi il bando ufficiale per partecipare tramite apposito form (Bando Premio Bindi 2026).

Il bando è rivolto cantautori emergenti, singoli o gruppi musicali, che compongono i propri brani. Iscrizione gratuita.

Un’apposita Commissione interna selezionerà tra gli iscritti coloro che accederanno alla fase finale, che si svolgerà il 10 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure. In quell’occasione gli artisti si potranno esibire dal vivo, accompagnati dai propri musicisti, e interpreteranno quattro brani: tre firmati dai finalisti e uno di Umberto Bindi scelto dall’artista in accordo con la Direzione Artistica del Premio.

I finalisti verranno avvisati tramite e-mail certificata entro e non oltre il 10 giugno 2026.

Oltre alla prestigiosa Targa Premio Bindi, vengono assegnate tra i finalisti anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Armando Corsi” al miglior musicista e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

Durante il Premio Bindi porteranno sul palco la loro musica anche artisti affermati e si terranno incontri, dibattiti, presentazioni di progetti discografici e libri.

Dieci anni fa, nel 2016, è stato istituito il Premio Bindi alla Carriera, riconoscimento conferito a ospiti musicali di levatura nazionale o internazionale che si è contraddistinto per meriti artistici.

Tra i vincitori delle scorse edizioni Vittorio De Scalzi dei New Trolls e Mauro Pagani in qualità di musicista e produttore (2017), Ron (2018), Morgan (2019), Marco Masini (2021), Nada (2022), Neri Marcorè (2023), Motta (2024) e Paola Turci (2025).

Dal 2017 viene assegnato anche il Premio Bindi New Generation a un ospite musicale della nuova leva cantautorale under 30 già introdotto nella scena musicale del nostro Paese.

Negli scorsi anni è stato consegnato a Izi (2017), Coma_Cose (2018); Venerus (2019), Wrongonyou (2021), Emma Nolde (2022), Ginevra (2023), Dunbo (2024) e Nico Arezzo (2025).

Anche i tanti lavori nell’ambito del dietro le quinte della musica d’autore vengono riconosciuti durante il festival: il Premio Bindi – Artigianato Della Canzone è stato creato per premiare chi contribuisce ad arricchire questo settore.

Tra i premiati negli scorsi anni Adele Di Palma, Enrico de Angelis, Massimo Cotto, Fausto Mesolella, Antonio Silva, Stefano Senardi, Ernesto Assante, Franco Mussida, Alberto Salerno, Toni Verona, Gian Piero Alloisio, Nur Al Habash e Riccardo Vitanza.

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e la direzione artistica è affidata a ZIBBA. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Regione Liguria .

www.premiobindi.com

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia