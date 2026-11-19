E se la storia di Pinocchio non cominciasse dalla sua nascita, ma dalla fine? E se, per comprendere davvero il mondo, fosse necessario guardarlo attraverso gli occhi di chi troppo spesso viene lasciato ai margini?

Lunedì 23 novembre, alle ore 20.00, il Teatro Patologico, fondato e diretto da Dario D’Ambrosi, porta al Teatro Franco Parenti di Milano Pinocchio – Una favola alla rovescia: una rilettura originale del capolavoro di Carlo Collodi, capace di sorprendere il pubblico e ribaltare non soltanto la fiaba, ma anche il nostro modo di guardare gli altri.

Biglietti disponibili al seguente link: https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/trilogia-di-dario-dambrosi/

Perché Pinocchio non è soltanto un burattino che sogna di diventare un bambino vero. È il simbolo di chi cerca il proprio posto nel mondo, di chi sbaglia, cade, affronta ostacoli e continua a lottare per essere riconosciuto e accettato. Una storia senza tempo che, raccontata al contrario, ci invita a mettere in discussione ciò che crediamo di sapere e a scoprire ciò che spesso non riusciamo a vedere.

«La teatroterapia rappresenta una straordinaria possibilità di libertà per i miei ragazzi – afferma Dario D’Ambrosi – Uno spazio in cui esprimono sé stessi senza essere giudicati o definiti dalla loro disabilità. In un momento storico così difficile, una fiaba come la nostra è capace di far sorridere, gioire e divertire».

A rendere speciale questo spettacolo è la Compagnia Stabile del Teatro Patologico, composta da attori con disabilità psichiche e fisiche.

Sono loro i protagonisti assoluti della scena: artisti che, attraverso il proprio linguaggio espressivo, la sensibilità e la forza delle emozioni, danno vita a un’esperienza teatrale autentica e sorprendente.

Il Teatro Patologico non chiede al pubblico di guardare la disabilità: lo invita a guardare gli artisti.

https://teatropatologico.com

https://www.instagram.com/teatro_patologico_official/

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