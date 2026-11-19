Perceval – produttore che sta ridefinendo la techno francese – arriva per la prima volta in Italia. L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto venerdì 12 febbraio 2027 al Circolo Magnolia di Milano.
I biglietti sono già disponibili online su www.vivoconcerti.com, mentre saranno disponibili in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 22 novembre 2026.
Perceval è pronto a portare il suo universo musicale al pubblico italiano: un viaggio sonoro tra techno ed evocazioni medievali, dove ritmi incalzanti e atmosfere epiche si fondono in uno show dal forte impatto.
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