Dal 3 aprile al 3 maggio 2026, la Casa del Mantegna a Mantova ospita la mostra “Incombenza della pittura. Opere dalla collezione del Premio Bugatti Segantini 1959-2026”, a cura dello storico e critico d’arte Massimo Bignardi.

Promossa dalla Provincia di Mantova, dalla Fondazione Rossi, dalla Libera Accademia di Pittura, in collaborazione con l’Associazione Culturale Flangini, l’esposizione propone un percorso tra i dipinti premiati negli ultimi decenni, per evidenziare l’attualità della pittura e del suo farsi testimone del proprio tempo e dei rapidi cambiamenti sociali e culturali.

All’inaugurazione della mostra, in programma giovedì 2 aprile 2026 alle ore 16.00, saranno presenti il curatore Massimo Bignardi, il Presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani, il Sindaco di Nova Milanese Fabrizio Pagani e Luigi Emanuele Rossi per la Fondazione Rossi.

«L’arte, la bella pittura, la scultura, la grafica d’arte e poi il mondo delle cose frutto del sapere e della manualità artigiana – scrive Luigi Emanuele Rossi, per la Fondazione Rossi – son cose che scaldano il cuore. Lo sono perché in esse si legge il vitalismo delle mani, la capacità di tradurre la forza del pensiero, traducendo ciò che della vita quotidiana ci sfugge

Il Premio Internazionale Bice Bugatti – Giovanni Segantini da quasi sette decenni persegue una linea che mira a dare all’arte, alla capacità immaginativa degli uomini aggiornate prospettive: vivere il presente leggendo e riflettendo il nostro essere in ‘specchi magici’ come sono, in fondo, i dipinti e in generale le opere d’arte, scrive il curatore, Massimo Bignardi, riprendendo il pensiero di Marcel Proust.

Specchi concavi se si concentrano sull’individuo, sulla sua manifesta espressione di una necessità d’identità esistenziale, convessi se, dilatandosi al perimetro del nostro pianeta, segnalano i luoghi e le loro eccellenze o le loro precarietà.

Promuovere l’arte, cioè porre una costante attenzione ai processi dell’arte, ai linguaggi che traducono in luoghi e immagini concrete l’inesprimibile, è stato ed è per il Premio, per quanti operano all’interno della macchina organizzativa, il leitmotiv di un processo di riconoscimento.

Al tempo stesso è l’incipit per una sempre più attiva partecipazione al dibattito che non investe solo il mondo dell’arte e della cultura in generale, ma gli aspetti di un processo che nell’incontro con l’Altro scorge la speranza, che vuol dire “creare legami”.

È questo l’impegno etico sotteso ai nostri eventi che, se pur con diverse difficoltà, costruiscono giorno dopo giorno la prospettiva di un programma rivolto a restituire la cultura ai suoi luoghi: la comunità.

L’arte trasmette valori che appartengono alle comunità; le opere non sono isole sparse nell’oceano dell’umanità, bensì perle tenute insieme da un unico filo».

www.premiobicebugattisegantini.com

www.fondazionerossi.org

www.associazioneflangini.it

www.casadelmantegna.it

www.provincia.mantova.it

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