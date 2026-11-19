Rendere l’Ospedale più accessibile significa anche aiutare le persone a raggiungere con maggiore facilità i luoghi in cui ricevono assistenza e cure.

Nasce da questa attenzione il nuovo servizio gratuito di navette elettriche presente all’interno dell’Ospedale Niguarda, frutto di un progetto della Fondazione Ospedale Niguarda realizzato grazie al sostegno di Enel Cuore, si traduce in un servizio pensato per rendere più semplice la quotidianità di chi frequenta l’Ospedale Niguarda.

Le due navette elettriche, a zero emissioni e completamente accessibili anche alle persone in carrozzina, sono state donate dalla Fondazione all’Ospedale Niguarda per agevolare gli spostamenti all’interno di una struttura ampia e articolata, dove raggiungere tutti i padiglioni e i reparti di destinazione può rappresentare una difficoltà, soprattutto per le persone con ridotta mobilità, gli anziani e tutti coloro che devono affrontare un percorso di cura.

Il servizio segue un percorso ad anello lungo il perimetro del Grande Ospedale Niguarda, consentendo di raggiungere con maggiore facilità tutti i padiglioni e i reparti. È attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12 e dalle 13 alle 16, con una partenza ogni cinque minuti.

Un intervento concreto che mette al centro le necessità quotidiane dei pazienti e dimostra come la collaborazione tra realtà impegnate nel benessere della comunità possa trasformarsi in un servizio utile, accessibile e attento anche alla sostenibilità ambientale.

Una collaborazione che mette al centro le persone

Il progetto rappresenta un esempio concreto della missione della Fondazione Ospedale Niguarda: affiancare l’ospedale attraverso iniziative che rispondano ai bisogni reali dei pazienti e contribuiscano a migliorare la loro esperienza di cura.

Alberto Zoli, Presidente della Fondazione Ospedale Niguarda, porta il punto di vista della Fondazione Ospedale Niguarda, il significato di un progetto che nasce dalla volontà di essere vicini ai pazienti, traducendo l’attenzione alle persone in risposte concrete.

«Quello della navetta è per Niguarda un grande ritorno – racconta Alberto Zoli, commissario straordinario dell’Ospedale e presidente della Fondazione – nonostante il servizio in passato fosse stato interrotto, siamo riusciti a ripristinarlo e a riproporlo in chiave green. Il nostro Ospedale punta molto all’approccio One Health, che valorizza il benessere dell’ambiente accanto a quello della persona. Mettere a disposizione un servizio interno di navette va senz’altro in questa direzione, e ci permette di collegare Padiglioni anche molto distanti tra loro. Le navette si affiancano inoltre ad una nuova app per smartphone già attiva, “Niguarda Facile”, che contribuirà ulteriormente a rendere il nostro Ospedale sempre più raggiungibile e accessibile a tutti.»

Informazioni sul servizio

• Servizio: navette interne gratuite per pazienti e utenti dell’Ospedale Niguarda.

• Mezzi: due navette elettriche a zero emissioni, accessibili anche alle persone in carrozzina.

• Percorso: ad anello lungo il perimetro del nosocomio, con collegamento dei padiglioni.

• Orari: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00.

• Frequenza: una partenza ogni cinque minuti.

Per ulteriori informazioni sul servizio, consultare il sito della Fondazione Ospedale Niguarda oppure visitare il sito dell’Ospedale Niguarda alla sezione “Servizi utili”

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