Torna alla Fabbrica del Vapore VAPORE D’INVERNO, il programma culturale invernale promosso da Fabbrica Del Vapore e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano.

Per il secondo anno la rassegna si avvale della co-produzione di Videomobile, di Eric Galiani produttore esecutivo Una sinergia tra pubblico e privato che dà forma a un palinsesto multidisciplinare che comprende arti visive, musica, spettacolo dal vivo, intrattenimento, appuntamenti per famiglie e bambini e collaborazioni culturali.

Vapore d’Inverno si articola in tre progetti:

Un calendario di appuntamenti live realizzato attraverso una open call per artisti : venti progetti selezionati tra musica, teatro, danza ospitati gratuitamente negli spazi della Fabbrica c on supporto tecnico e produttivo professionale.

: selezionati tra musica, teatro, danza ospitati negli spazi della Fabbrica c Fuori Massena : il calendario di eventi dal vivo firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast.

: il calendario di eventi dal vivo firmato Radio Deejay, Radio Capital, Radio m2o e OnePodcast. Le mostre: un programma di esposizioni, installazioni, performance e incontri che attraversa gli spazi di Fabbrica, da Inge Morath a Mimmo Rotella.

Pensata come motore di valorizzazione dell’offerta culturale cittadina, la rassegna nasce nel segno dell’inclusività per sostenere la produzione culturale, favorire l’incontro tra artisti e pubblico e coinvolgere tutte le fasce della cittadinanza.

OPEN CALL PER ARTISTI

Attraverso una open call sono stati selezionati 20 progetti tra musica, teatro, danza, distribuiti lungo l’intero calendario della rassegna dal 26 novembre 2026 al 31 gennaio 2027.

Lo Spazio Cattedrale è messo gratuitamente a disposizione delle realtà artistiche selezionate. Per la prima volta, inoltre, verranno offerti anche un allestimento tecnico e un supporto produttivo di livello altamente professionale a cura di Videomobile.

Alla gratuità degli spazi e dei servizi di produzione si aggiunge la possibilità di organizzare eventi con ingresso a pagamento, con gli incassi della biglietteria che restano ai partecipanti, in modo da autofinanziarsi.

L’obiettivo è quello di offrire ad artisti e addetti ai lavori uno spazio attrezzato e un contesto istituzionale di rilievo in cui presentare le proprie produzioni, sostenendo concretamente il settore delle arti performative.

Pur essendosi conclusa la fase di selezione, il progetto resta aperto a ulteriori proposte: compatibilmente con le date ancora disponibili, potranno infatti essere valutate nuove attività da inserire nel calendario.

CALENDARIO IN AGGIORNAMENTO

29 novembre – APS I bugiardini – Teatro improvvisazione

5 dicembre – Tilt Corporate

8 dicembre – Tsimur Shevd

18 dicembre – Associazione Metamorfosi Creativa Etc. – Teatro

7 gennaio – Annalisa Vandelli

9 gennaio – APS Anna Magnani – Teatro, talk, workshop

10 gennaio – APS I bugiardini

14 gennaio – Associazione Contart

17 gennaio – Saint Louis College of Music – Lezioni aperte e musica

19 gennaio – Jcor Aida Junior Contemporary Ballet Research – Danza Contemporanea

20 gennaio – D Collective

21 gennaio – Nunzio Perricone

24 gennaio – Associazione Croma 2000 Libertas – Spettacolo Musicale, divulgazione lirica teatrale

28 gennaio – Vuoto Futuro ASP

30 gennaio – Arte in movimento – Danza, talk, milonga

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