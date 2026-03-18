Avvicinare i giovani al funzionamento della rete dell’emergenza e diffondere la cultura del primo soccorso.

È questo l’obiettivo di “La Rete dei Soccorsi”, percorso formativo dedicato alla sicurezza stradale e alla gestione delle emergenze rivolto agli studenti delle classi quinte delle scuole secondarie di secondo grado di Brescia.

L’iniziativa, presentata presso la sede della Polizia Locale di Brescia, è promossa dall’Ufficio Educazione alla Legalità del Corpo di Polizia Locale e realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la AAT 118 di Brescia di AREU, l’associazione “CONdividere la strada della vita” e le principali realtà di volontariato del sistema di emergenza sanitaria regionale: il Comitato bresciano della Croce Rossa Italiana, Croce Bianca di Brescia, Croce Blu di Brescia e Brescia Soccorso.

Per AREU è intervenuto Marco Botteri, direttore della Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) 118 di Brescia, che ha illustrato agli studenti come funziona la rete dei soccorsi a partire dalla chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112).

«Dal NUE parte tutto – ha spiegato Botteri – e da lì vengono intercettati i diversi enti in base al bisogno del cittadino. È un sistema integrato in cui ogni componente ha un ruolo preciso». Nel suo intervento il direttore della AAT ha sottolineato anche il valore del coordinamento tra le diverse forze impegnate nei soccorsi: «Il lavoro di squadra è fondamentale, a maggior ragione quando si interviene su un incidente stradale insieme alle altre autorità pubbliche».

Botteri ha inoltre ricordato agli studenti l’importanza di avvicinarsi fin da giovani alla cultura del primo soccorso: frequentare corsi specifici significa acquisire competenze che possono fare la differenza nelle situazioni di emergenza, contribuendo concretamente ad aumentare le possibilità di sopravvivenza delle persone in difficoltà.

Il programma si articola in sei giornate di formazione, dal 16 marzo al 29 aprile 2026, con incontri dalle 8.30 alle 12.30, ciascuno aperto a circa 50 studenti.

Gli incontri proseguiranno venerdì 20 marzo, martedì 14 aprile, venerdì 17 aprile, mercoledì 22 aprile e mercoledì 29 aprile.

Ogni giornata prende il via al Comando di Polizia Locale di via Donegani 12, con un momento dedicato alla presentazione del sistema dell’emergenza, introdotto dall’assessore Walter Muchetti e dal comandante Massimo Pagliarini.

Gli studenti vengono poi suddivisi in tre gruppi e accompagnati, a rotazione, nelle Centrali Operative dei Vigili del Fuoco, del NUE 112 di Brescia e di una delle associazioni di volontariato aderenti — Croce Rossa, Croce Bianca, Croce Blu o Brescia Soccorso — per visite guidate della durata di circa 45 minuti ciascuna.

Obiettivo del progetto è sensibilizzare le giovani generazioni sulle tematiche legate alla salute e alle procedure di soccorso, non solo in ambito stradale ma anche nella vita quotidiana e in ambito familiare.

Durante il percorso gli studenti imparano a riconoscere situazioni di urgenza, ad attivare correttamente il numero di emergenza 112 e a comprendere il ruolo dei diversi soggetti coinvolti nella rete dei soccorsi.

All’iniziativa partecipano l’Istituto Tecnico Tecnologico “F. Baracca” e il Liceo Scientifico a indirizzo Sportivo “Gabric-Calvesi”, il Liceo delle Scienze Umane “Fabrizio De André”, il CFP Educo, l’Istituto di Istruzione Superiore “Mariano Fortuny”, il Liceo “Veronica Gambara”, l’Istituto Paritario “Giovanni Paolo II”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Astolfo Lunardi” e l’Istituto Tecnico Agrario “Giuseppe Pastori”.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti riceveranno un riconoscimento pubblico in occasione della Festa del Corpo della Polizia Locale di Brescia. Corpo della Polizia Locale di Brescia.

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