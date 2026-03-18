Da venerdì 20 a domenica 22 marzo il CPM Music Institute di Milano (Via Elio Reguzzoni, 15), la Scuola di Musica fondata e presieduta da Franco Mussida, ospita uno straordinario evento celebrativo: GUITAR DAYS!

Tre giornate dedicate alla chitarra trasformeranno l’Istituto in un grande spazio di incontro, condivisione e formazione tra artisti, appassionati e giovani talenti.

L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione. Il Programma completo e le modalità di prenotazione sono disponibili al seguente link: https://www.cpm.it/guitar-days-marzo-2026/#partecipa

Durante la tre giorni, la Scuola si trasformerà in un grande spazio in cui scambiare esperienza e conoscenza: Concerti in teatro, Incontri, Workshop, Masterclass, Exhibition con artisti del panorama internazionale e italiano che offriranno un’esperienza immersiva fatta di musica dal vivo, dialogo e confronto.

Tra gli ospiti annunciati, in un fitto calendario di concerti, figurano alcuni dei più grandi protagonisti del chitarrismo nazionale e internazionale tra cui David Rhodes – storico collaboratore di Peter Gabriel – Frank Gambale, Tim Sparks, Luca Colombo, Eleonora Strino, Claudio Bazzari e lo stesso Franco Mussida, insieme a molti altri artisti e professionisti della scena musicale.

Inoltre, sarà possibile visitare una speciale galleria di strumenti suonati da chitarristi leggendari come Jimi Hendrix, Eric Clapton, Angus Young, Freddie King e John Frusciante. Saranno esposti anche strumenti storici di Franco Mussida, tra cui alcuni strumenti utilizzati nel celebre concerto con Fabrizio De André.

Al secondo piano della Scuola saranno allestite opere visive dedicate alla Musica e al Codice Musicale, già protagoniste di diverse mostre e istituzioni culturali, tra cui la Triennale di Milano.

Liutai e professionisti del settore offriranno consigli e approfondimenti tecnici, mentre giovani talenti e virtuosi dialogheranno con studenti, musicisti e appassionati in un contesto pensato per favorire lo scambio tra generazioni, stili e visioni musicali diverse: un vero viaggio nel mondo della chitarra.

«Prendere una chitarra e suonarla, è come avere in mano uno specchio che riflette un bisogno. A volte è un pezzo di pane, a volte un urlo, a volte una carezza. A volte è la voglia di lanciare un messaggio, una richiesta d’aiuto all’anima in modo che la vedano tutti. La sua parola è suono amico – dichiara Franco Mussida – La forma è quella dell’accoglienza, dell’incontro, della scoperta e del dialogo. Come lo spirito di questo speciale momento celebrativo che vivremo con grandi amici di cordata, e con chi vorrà prestare orecchio e cuore e verrà a trovarci».

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