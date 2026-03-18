Disponibile in una nuova edizione, torna in libreria e fumetteria dal 20 marzo TEX. LA CAVALCATA DEL DESTINO, il volume realizzato per il settantacinquesimo compleanno di Tex che riporta il Ranger sulle tracce del suo passato più doloroso.

Tex torna laggiù, ai tragici giorni che seguirono la morte dell’amata Lilyth, in una vicenda che si ricollega direttamente alla classica storia “Il giuramento”, firmata allora da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini.

A raccoglierne il testimone sono Mauro Boselli e Claudio Villa, che riportano alla luce suggestioni e ombre di un racconto che sembrava aver già detto tutto, ma che custodiva ancora segreti da svelare.

Il volume di pregio, proposto in grande formato, è completato dai testi introduttivi “Da dove arrivano le storie?” di Mauro Boselli e “Qualcosa di personale” di Graziano Frediani, oltre che dalla postfazione “L’arte di Claudio Villa”di Giorgio Giusfredi impreziosita da una gallery di sketch.

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