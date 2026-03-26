Una farmacia completamente nuova, futuristica, al passo con i tempi; questo è destinata a diventare la Farmacia Comunale 3 di via Pace 2, completamente rinnovata e realizzata in locali nuovi e più ampi.

Oggi è iniziato lo spostamento e terminerà con l’inaugurazione il 28 marzo 2026 alle ore 9:30, nella nuova sede di via Pace 2.

Da lunedì 30 marzo la Farmacia Comunale 3 sarà aperta al pubblico.

Un restyling totale con spazi di vendita più che raddoppiati, locali dedicati alla telemedicina ed ai servizi, robot automatizzato per la gestione puntuale di magazzino e scorte. E poi una nuova capacità innovativa di comunicazione con i clienti, grazie a vetrine virtuali ad alta risoluzione e pannelli digitali.

Insomma, una vera rivoluzione che mette l’utente al centro, per soddisfare ogni sua necessità ed esigenza, aumentando la capacità di generare sempre più servizi.

E per i medici di base? Novità importanti in arrivo.

Lo sforzo dell’Amministrazione e di Gaia Servizi non si ferma alla nuova farmacia; sono stati acquisiti e ristrutturati anche nuovi spazi adiacenti, pronti per essere destinati ai medici di medicina generale con l’apertura del secondo “Gaia Lab”, replicando quando fatto con grande successo in via Leonardo Da Vinci con l’apertura della nuova Farmacia Comunale 1 e di un poliambulatorio di medici di base MMG.

L’obiettivo del Comune e della partecipata Gaia è di attrarre sul territorio nuovi medici di medicina generale e contribuire, così, a risolvere definitivamente il problema della mancanza di dottori, che ha creato in passato diversi disagi ad alcuni dei nostri cittadini.

Problema, lo ricordiamo, già sensibilmente ridotto con l’inserimento di ben 5 medici di medicina generale in via Leonardo Da Vinci. Anche nella frazione di Cassina Nuova, l’Amministrazione è determinata a garantire alternative al numero limitato di medici presenti.

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