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Bollate: Via 4 Novembre, attivo sistema di rilevazione semaforica

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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T-red
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Il Comune informa che in via IV Novembre, angolo XI Febbraio, in prossimità della rampa di risalita del sottopassaggio ferroviario, è stato installato un nuovo sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche (T-Red).

La data di entrata in funzione dell’impianto è di ieri 25 marzo e l’intervento rientra nel piano di miglioramento della sicurezza stradale su una delle direttrici più trafficate del territorio comunale, caratterizzata da flussi intensi e da una conformazione che richiede particolare attenzione alla guida.

L’obiettivo dell’Amministrazione è promuovere una guida responsabile, prevenire comportamenti pericolosi in prossimità dell’incrocio e tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

 www.comune.bollate.mi.it

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