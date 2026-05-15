JAZZ:RE:FOUND sostiene associazione “ALE PER SEMPRE ETS”

Jazz:Re:Found, in programma dal 27 al 30 agosto a Cella Monte, nel Monferrato, sostiene anche quest’anno l’Associazione “Ale per Sempre ETS”, nata in memoria di Alessandra Vigna, membro storico dell’organizzazione del Festival, e in collaborazione con Casanoego APS, di cui Alessandra era colonna portante e instancabile promotrice.

L’Associazione bandisce la seconda edizione della borsa di studio del valore di Euro 6.000 (seimila)destinata a sostenere la formazione e la professionalizzazione di una giovane donna Under 30nell’ambito della music industry.

Dopo l’edificante percorso condiviso con Silvia Nocentini, vincitrice della prima edizione della borsa di studio Ale per Sempre 2025/2026 con il progetto “NoOx Worldwide”, da quest’anno la borsa si configura, inoltre, come un percorso di accompagnamento professionale che permetterà alla candidata selezionata di partecipare attivamente alla produzione di Jazz:Re:Found, che fungerà da incubatore e struttura di supporto per lo sviluppo dell’attività progettuale candidata dalla giovane professionista.

Le candidature saranno aperte dal 13 maggio al 23 giugno e potranno essere inoltrate al seguente link: https://form.jazzrefound.it/borsadistudio2026

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