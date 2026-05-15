Innovation Week in MIND: attenti al fattore umano in ogni progetto

In questi giorni, dall’11 al 16 maggio, MIND diventa un laboratorio aperto tra tecnologia, ricerca e comunità. E’ infatti in corso MIND Innovation Week, la settimana dell’innovazione promossa da Lendlease, Principia e Federated Innovation , con la collaborazione degli oltre 50 partner del distretto. La quarta edizione ha come tema centrale “The Origin of Ideas”, sguardo rivolto alle persone per partire dal valore umano delle idee e immaginare il futuro.

Il palinsesto spazia dalla ricerca scientifica alle startup, dalla sostenibilità alla dimensione partecipativa, dalle scienze della vita a soluzioni per costruire e vivere le città del futuro. L’area che accolse undici anni fa Expo Milano 2025 vede protagoniste istituzioni, aziende, terzo settore, università, startup e cittadini per sperimentare nuove prospettive.

Quattro gli ambiti tematici: Da innovazione a impatto; Oltre la cura , che indaga l’evoluzione della salute oltre la dimensione clinica; l’Era del talento , con un focus sulle competenze, sui modelli di lavoro e sul ruolo del capitale umano; la Città per tutti, che immagina città più inclusive, sostenibili e accessibili. Obiettivo è guardare alla concretizzazione reale delle idee, favorendo la messa in rete di diversi soggetti.

L’ecosistema è già oggi popolato da oltre 50 aziende e da una comunità quotidiana di circa 10.000 persone , con una forte vocazione internazionale (oltre il 30% delle imprese è estero e sono rappresentate più di 30 nazionalità). E’ in corso di costruzione il campus universitario della Statale di Milano, che sabato 16 maggio sarà al centro dell’attenzione del tour Cantieri Aperti, con visite dedicate a bambini, ragazzi e famiglie, e che vede coinvolto Stefano Minini, Executive Advisor per Lendlease.

Il percorso si svolgerà all’interno delle aree di cantiere, in zone protette e sicure. I partecipanti saranno accompagnati dal team Renco, che racconterà il progetto del Campus, lo stato di avanzamento dei lavori e le principali fasi costruttive. Per i più piccoli (e non solo), anche l’emozione di salire a bordo dei mezzi di cantiere e vivere l’esperienza da veri costruttori. Sul sito di MIND Innovation Week tutte le indicazioni, gli orari e le modalità di iscrizione.

“Ogni anno questa settimana cattura l’attenzione di migliaia di persone – spiega il Sindaco Andrea Orlandi – MIND, che accoglie le migliori menti impegnate nella ricerca sulle scienze della vita, sa rivolgersi anche a bambini e ragazzi, per stimolare il pensiero e collaborare a costruire insieme il futuro. Apprezzo notevolmente l’attenzione al fattore umano in ogni singolo progetto: trovare idee innovative non può mai prescindere dai destinatari di ogni novità, ovvero tutti noi”.

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