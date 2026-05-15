Da giovedì 14 a domenica 31 maggio torna in scena al Teatro Out Off Tutta casa, letto e chiesa di Dario Fo e Franca Rame, produzione Teatro Out Off, con Monica Bonomi e la regia di Lorenzo Loris.

In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, il Teatro Out Off riporta in scena uno

dei suoi spettacoli di maggior successo.

Tre donne esilaranti, diverse e toccanti raccontano la propria quotidianità troppo spesso costellata di violenze e soprusi. Un testo del 1977 che ha fatto la storia del teatro, ma capace di parlare e illuminare generazioni di donne e uomini. Uno testo storico che continua a mantenere intatta la sua portata sociale e la sua forza comica.

Lo spettacolo

Lo spettacolo è composto da tre monologhi distinti. Il primo intitolato, UNA DONNA SOLA, è

dominato dall’estro spiritoso di una casalinga che sembra disporre di tutto ciò che vuole all’ interno del suo nucleo familiare, ad eccezione della cosa più importante: il rispetto della propria dignità femminile.

La seconda storia, ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA, è la raffigurazione di un sofferto

rapporto sessuale fra un uomo e una donna. C’è anche una favola che attraversando i topos narrativi più noti (il lupo, la strega ecc.) mette a confronto una brava bambina e la sua bambola parlante che si esprime in modo scurrile.

Queste due figure sono di fatto la stessa persona. La mite bambina è la parte che subisce e la bambola quella che invece si ribella. Infine, l’ultimo brano, fulminante, agghiacciante e risolutivo che, servendosi di una lingua antica del Cinquecento, è ripreso dalla MEDEA di Euripide. Il testo non racconta il dramma della gelosia, bensì il rifiuto di una legge e di una cultura che vuole la donna ossequiante, ancorché umiliata e offesa.

È una ballata tragica che Franca Rame dedicava ogni sera alle donne giovani e non più giovani presenti in sala.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Tutta casa, letto, chiesa: dal 14 al 31 maggio

Teatro Out Off via Mac Mahon 16, Milano

Orari: martedì e giovedì ore 20:30 | mercoledì, venerdì e sabato ore 19:30 | domenica ore 16:00

Biglietti in vendita su Vivaticket: intero 20€ | under26 14€ | over65 10€

Spettacolo inserito nell’abbonamento Invito a Teatro

Info: teatrooutoff.it



Prenotazioni e informazioni: T. 0234532140 | M. biglietteriaoutoff@gmail.com

Ritiro biglietti negli uffici in via Principe Eugenio 22 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.

Ritiro biglietti in botteghino via Mac Mahon 16 da martedì a domenica un’ora prima dello

spettacolo.

Trasporti pubblici: M5 FERMATA CENISIO; TRAM 14; TRAM 12; AUTOBUS 78

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia