Torna Assicurarsi ai Sedili, rassegna di 78 spettacoli con mille attori

Con lo slogan “E’ tempo di teatro” torna la rassegna Assicurarsi ai sedili, giunta alla sua 19° edizione. Fino al 28 giugno sono previsti 78 spettacoli, in 15 luoghi diversi, che vedranno in scena la bellezza di mille attori.

La rassegna teatrale organizzata dal Teatro dell’Armadillo e dal Comune di Rho in collaborazione con i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano e Pregnana Milanese, spazierà da Teatro Civico, Villa Burba, MAST di via San Martino, fino a Centro civico di Arese, Teatro La Filanda di Cornaredo, il Ninfeo di Villa Litta a Lainate.

Sono coinvolte le compagnie professionali e amatoriali, gruppi scolastici, le scuole teatrali, molte realtà associative, tra cui quelle attive con persone con disabilità psichiche e intellettive.

«Il linguaggio teatrale è una modalità attraverso cui esprimere la cittadinanza attiva, tenendo desta l’attenzione verso inclusione e solidarietà – dichiara Massimiliano Mancia, direttore artistico della rassegna – Il teatro aiuta a fare il punto sui propri diritti e sulle proprie responsabilità, a confrontarsi con la storia. Avremo due spettacoli al Teatro Civico de Silva, entrambi proposti da formazioni che coinvolgono giovani rhodensi. Il primo è «Sogno» di AFK Progetto Giovani, nell’ambito della rassegna T-Off, sabato 16 maggio alle ore 20.30; l’altro, già sold out, è «Tribunale notturno» del laboratorio avanzato giovani del Teatro dell’Armadillo, è in calendario giovedì 21 maggio alle ore 21, nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune in occasione della Giornata Nazionale della Legalità del 23 maggio”.

“Il teatro aiuta a superare la fatica di esprimersi in pubblico, aiuta a dialogare con gli altri, a collaborare – spiega l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Sono felice di questo ricco programma, che coinvolge molti giovani. La rassegna è cresciuta e accompagna la primavera di Rho e di altri Comuni della zona, con opportunità che consentono di riflettere su tanti temi e di fare memoria storica. Invito a consultare il ricco cartellone e ad approfittare di questa offerta di cultura”.

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