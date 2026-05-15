Anche il Sindaco Orlandi chiede il rinvio del PDL regionale sui Data Center in Lombardia

Sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha sottoscritto con oltre 30 Sindaci e amministratori locali lombardi una lettera indirizzata il 12 maggio 2026 al Presidente della Regione Lombardia, al Presidente del Consiglio Regionale, all’Ufficio di Presidenza e ai Consiglieri regionali, per chiedere il rinvio dell’approvazione del Progetto di Legge n. 150 in materia di Data Center e l’apertura di un confronto più approfondito con i territori.

I firmatari sottolineano di non essere contrari allo sviluppo tecnologico, alla transizione digitale né al ruolo strategico dei Data Center per il sistema economico e produttivo. Al contrario, evidenziano la necessità di dotare la Lombardia di strumenti normativi adeguati a governare un fenomeno già oggi in forte espansione sul territorio regionale.

“Una materia particolarmente complessa e caratterizzata da rilevanti impatti urbanistici, ambientali, infrastrutturali ed energetici richiede un quadro normativo equilibrato, condiviso e rispettoso delle competenze dei Comuni – sottolinea Orlandi con gli altri amministratori – Toccherà ai Comuni gestire gli impatti ambientali, sociali e infrastrutturali, eppure è proprio il ruolo degli enti locali a essere compresso”.

I sottoscrittori chiedono un rafforzamento della pianificazione regionale complessiva, affinché lo sviluppo dei Data Center venga affrontato attraverso una visione organica, e chiedono attenzione a consumo energetico, fabbisogno idrico, effetti sulle falde acquifere, rumore, qualità dell’aria, tutela delle aree agricole e delle aree protette, comprese quelle dei PLIS. Gli amministratori esprimono, inoltre, preoccupazione per l’ipotesi di eliminare le compensazioni ambientali in presenza di interventi che producono impatti significativi sul territorio.

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