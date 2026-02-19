5.7 C
Sergio Bonelli Editore presenta “Zagor. Il Vampiro” – Nuova Edizione

Uscirà il 27 febbraio la nuova edizione di ZAGOR. IL VAMPIRO, l’amatissima storia del celebre personaggio, creato da Guido Nolitta e realizzato graficamente da Gallieno Ferri, alle prese con la figura principe dell’immaginario horror: il vampiro Bela Rakosi!

Su richiesta dell’amico Bob Parkman, Zagor e Cico decidono di accompagnare suo figlio Albert che sta per guidare per la prima volta una carovana di pionieri.

Ma il viaggio verso Ocean City ha in serbo brutte sorprese: alcuni membri della carovana vengono trovati morti con due piccoli segni sul collo.

Quale orrore si cela nel carro guidato da tre misteriosi ungheresi? Giunti nella dimora del Barone Bela Rakosi, Zagor e Cico scopriranno l’orribile verità e il Re di Darkwood dovrà affrontare un nemico contro il quale ha poche possibilità di farcela…

La prefazione è di Luca Barbieri.

