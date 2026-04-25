MTM Teatro Litta: “Edipo RE”, dal 7 al 10 maggio 2026

Una lettura rigorosa e moderna di uno dei più importanti testi di tutti i tempi.
Una nuova traduzione in versi che, ispirandosi alla storica versione di Romagnoli, si libera di tutti gli arcaismi e diventa facilmente comprensibile, recuperandone però il ritmo e la musicalità per rispettare appieno l’essenza tragica.
La compagnia di attori diviene coro in un gioco quasi metateatrale, riuscendo a far risaltare il senso più profondo del testo grazie a scelte drammaturgiche che riducono all’osso le riflessioni per renderle immediate ed evidenti.
I passi più significativi del capolavoro di Stravinskij, liberamente ispirato all’opera di Sofocle, vengono riletti da un quintetto rock a interagire con la parola.
Una delle voci più amate del panorama italiano, soprattutto dai giovani, torna al lavoro sull’endecasillabo insieme al sodale regista e a un’affiatatissima e sorprendente compagnia.
MTM Teatro Litta – dal 7 al 10 maggio 2026
EDIPO RE
di Sofocle
traduzione in versi Marco Rampoldi, Claudio Moneta, Nino Formicola
liberamente ispirata alla traduzione di Ettore Romagnoli
con Claudio Moneta, Alberto Mancioppi, Pino Pirovano, Roberta Petrozzi, Arcangelo Deleo
e con la partecipazione di Nino Formicola
musiche dall’Oedipus Rex di Igor Stravinskij
reinterpretate in chiave rock da Matteo Faravelli e Simone Mauro Ghilardi (sintetizzatori), Michele Macrì (chitarra), Luca Corbani (basso elettrico), Matteo Rampoldi (batteria e percussioni elettroniche)
regia Marco Rampoldi
Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia