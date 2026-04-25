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Eventi organizzati a Novate in occasione della Festa della Liberazione

Davide Falco
By Davide Falco
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Gli eventi organizzati dall’amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Impegno Civile, in occasione della Festa della Liberazione.

Dal 18 al 25 aprile 2026 – Villa Venino
“Partigiani a Novate”.
Mostra documentaria su antifascismo e Resistenza a Novate Milanese.

Venerdì 24 aprile 2026
Fiaccolata con partenza dal parco “Gino Strada e Teresa Sarti” di via Baranzate fino al circolo “Sempre Avanti”. Al termine, momento musicale.

Sabato 25 aprile 2026
Ore 9:30 – S. Messa in suffragio ai Caduti presso la Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.
Ore 10:15 – Ritrovo presso il Municipio e partenza del corteo per la deposizione degli omaggi floreali.
Ore 11 – Comizio in piazza Pertini. A seguire, prosecuzione del corteo diretto al cimitero di via Rimembranze.
Ore 16 – Concerto del Corpo Musicale S. Cecilia e lettura di alcuni articoli della Costituzione nella sala teatro “G. Testori”.

Domenica 26 aprile 2026 – Parco “Brasca” e circolo “Sempre Avanti”
Pranzo della Liberazione

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