Eventi organizzati a Novate in occasione della Festa della Liberazione

Gli eventi organizzati dall’amministrazione Comunale, in collaborazione con la Consulta Impegno Civile, in occasione della Festa della Liberazione.

Dal 18 al 25 aprile 2026 – Villa Venino

“Partigiani a Novate”.

Mostra documentaria su antifascismo e Resistenza a Novate Milanese.

Venerdì 24 aprile 2026

Fiaccolata con partenza dal parco “Gino Strada e Teresa Sarti” di via Baranzate fino al circolo “Sempre Avanti”. Al termine, momento musicale.

Sabato 25 aprile 2026

Ore 9:30 – S. Messa in suffragio ai Caduti presso la Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso.

Ore 10:15 – Ritrovo presso il Municipio e partenza del corteo per la deposizione degli omaggi floreali.

Ore 11 – Comizio in piazza Pertini. A seguire, prosecuzione del corteo diretto al cimitero di via Rimembranze.

Ore 16 – Concerto del Corpo Musicale S. Cecilia e lettura di alcuni articoli della Costituzione nella sala teatro “G. Testori”.

Domenica 26 aprile 2026 – Parco “Brasca” e circolo “Sempre Avanti”

Pranzo della Liberazione

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