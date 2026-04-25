Nobody Cares, a nessuno importa, in scena a Rho

In scena il 1 maggio alle 21 nell’Auditorium di via Meda a Rho
La trama della rappresentazione teatrale riguarda l’accadimento di un infortunio mortale, per caduta dall’alto, all’interno di una fabbrica. L’argomento tratterà la mancanza di sicurezza sul lavoro, gli ispettori coinvolti nelle indagini e la Magistratura che interverrà per rendere giustizia ai lavoratori che subiscono ogni giorno infortuni gravi o mortali.
ELENCO DEGLI ATTORI E PROTAGONISTI
- AGAVE Maria Manoni
- PENTEO Francesco Fagnola
- FEDRA Patrizia Mostacchi
- ORESTE Dario Ferrario
- EGISTO Roberto Re
- TIRESIA Ezio Resnati
- CASSANDRA Rosaria VIola
- PANEGIRICO Celeste Piazzalunga
- ARCONTA Laura Ardito
- LE MASCHERE: Enrico Banfi, Isabella La Torre, Alberto VIgilati
Con la partecipazione straordinaria della musicista CLAUDIA NICOLA all’Arpa.
GLI OPERAI: Giuseppe Airaghi, Livia Martelli, Mariangela Paroni
TECNICO VIDEO E FOTOGRAFIA: Fabio Lovato
LA REGISTA: Clara Spagnolo
GLI OPERAI: Giuseppe Airaghi, Livia Martelli, Mariangela Paroni
TECNICO VIDEO E FOTOGRAFIA: Fabio Lovato
LA REGISTA: Clara Spagnolo
Viale Filippo Meda, 20 a Rho
Ore 21, ingresso libero e gratuito
Ore 21, ingresso libero e gratuito
Organizzato da Comune di Rho e AMNIL sede Milano
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