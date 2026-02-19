Il Comune di Bollate compie un ulteriore passo decisivo verso la transizione ecologica avendo aderito a Forestami, l’ambizioso progetto di forestazione urbana che mira a incrementare il verde attraverso la messa a dimora di 3 milioni di alberi nell’area metropolitana milanese entro il 2030.

Grazie alla collaborazione operativa con Fondazione Forestami e la Cooperativa Demetra le aree di Via Nenni e di Via Pucci saranno trasformate in nuovi polmoni verdi per un’estensione complessiva di 18.000 metri quadri.

L’intervento non si limita solo alla piantagione di specie autoctone e prati fioriti per la biodiversità, ma mira strategicamente a connettere il tessuto urbano con il Parco Nord Milano e il Parco delle Groane, riducendo l’effetto “isola di calore” e migliorando la qualità dell’aria per i cittadini.

Questa sinergia tra Comune e Forestami, attraverso i risultati della ricerca scientifica su cui si basa il progetto di forestazione urbana, trasforma zone precedentemente frammentate in corridoi ecologici resilienti, garantendo benefici ambientali duraturi attraverso un rigoroso piano di manutenzione e monitoraggio quinquennale.

Per sabato 28 febbraio è organizzata una grande piantagione collettiva!

“Siete tutti invitati – dice l’Assessora all’Ambiente Emilia Pistone – a questo momento pubblico di partecipazione attiva, pensato per accrescere la consapevolezza sui temi del contrasto ai cambiamenti climatici e, più in generale, della sostenibilità ambientale”.

“Crediamo fortemente – prosegue l’Assessora Pistone – che la trasformazione della nostra città in un ambiente più sano, fresco e vivibile dipenda da tutti noi. Prenderci cura del nostro territorio per ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità dell’aria e connettere le aree verdi urbane è un impegno che questa Amministrazione si è preso con i cittadini e che continua a realizzare con diversi progetti”.

Questo appuntamento, insomma, rappresenta un’occasione speciale: partecipare attivamente alla nascita di un nuovo polmone ecologico per la nostra comunità.

Insieme a Forestami, ognuno avrà l’opportunità di mettere a dimora nuovi alberi e arbusti, facendo un gesto concreto per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e favorire la biodiversità locale.

Tutta la cittadinanza è invitata!

Link per l’iscrizione: https://tinyurl.com/piantagione-bollate-2026

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia