23.7 C
Milano
sabato, Aprile 25, 2026
HomeSALUTE
SALUTE

Dall’analisi della flora intestinale la diagnosi precoce del Parkinson

Davide Falco
By Davide Falco
0
83
micol-avenali
micol-avenali
Specifiche alterazioni del microbioma intestinale possono identificare precocemente individui a rischio di sviluppare la malattia, anche prima della comparsa dei sintomi, inclusi soggetti portatori di varianti del gene GBA1.

È questo l’esito di una ricerca pubblicata nei giorni scorsi su Nature Medicine. Lo studio è uno dei risultati del progetto di ricerca “Parkinson Microbioma”, finanziato da Aligning Science Across Parkinson’s e dalla Michael J. Fox Foundation, e coordinata dal professor Anthony Schapira del prestigioso University College of London, coinvolgendo un ampio consorzio internazionale di cui fanno parte anche il Centro governativo tedesco per le malattie neurodegenerative DZNE e l’Istituto Nazionale per la ricerca agro-alimentare INRAE di Parigi.
In Italia, lo studio è stato condotto presso la Fondazione Mondino IRCCS di Pavia da un team guidato dal professor Fabio Blandini, con il coordinamento clinico della Dott.ssa Micol Avenali. Ha inoltre contribuito alla raccolta dei dati, in qualità di centro satellite, l’Azienda Unità-Sanitaria Locale IRCCS di Reggio Emilia.

Lo studio, ora concluso, ha rivelato che le alterazioni del microbioma intestinale possono identificare individui a rischio, sia geneticamente che non geneticamente, nella popolazione generale che potrebbero progredire verso la malattia di Parkinson, fungendo quindi da marcatore precoce dello sviluppo della malattia nella fase pre-sintomatica.

Questo sviluppo è un traguardo importante nella ricerca sulla Malattia di Parkinson in quanto potrebbe portare a individuare nuove strategie preventive per il Parkinson agendo sull’intestino.
Link all’articolo

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Eventi organizzati a Novate in occasione della Festa della Liberazione
Articolo successivo
JAZZ:RE:FOUND svela la line up completa dell’edizione 2026
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy