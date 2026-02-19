5.7 C
Milano
giovedì, Febbraio 19, 2026
HomeTRASPORTI
TRASPORTI

Milano Serravalle – comunicato prossime chiusure

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
92
Milano serravalle
Milano Serravalle

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di ripristino delle barriere di sicurezza sull’Autostrada A1 di competenza ASPI DT2 di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:

  • Dalle ore 23:00 di Mercoledì 18 Febbraio alle ore 06:00 di Giovedì 19 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (km 30+420) in uscita per A1-Bologna da carreggiata sud.
  • Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione Milano-Tangenziale Est allo svincolo San Giuliano Milanese (A1, km 3+000) per il successivo ingresso in direzione Bologna.

A52 TANGENZIALE NORD

Per consentire il transito di un T.E. ditta Bonati, verranno effettuate le seguenti chiusure:

  • Dalle ore 23:00 di Giovedì 19 Febbraio alle ore 01:00 di Venerdì 20 Febbraio 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino/Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud-V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso.
  • Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
    Altri articoli di trasporti su Dietro la Notizia

    www.serravalle.it

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Cormano, appartamento distrutto da incendio
Articolo successivo
Sergio Bonelli Editore presenta “Zagor. Il Vampiro” – Nuova Edizione
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy