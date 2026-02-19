Milano serravalle

A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di ripristino delle barriere di sicurezza sull’Autostrada A1 di competenza ASPI DT2 di Milano, verrà effettuata la seguente chiusura:
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 18 Febbraio alle ore 06:00 di Giovedì 19 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A50-A1 (km 30+420) in uscita per A1-Bologna da carreggiata sud.
- Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione Milano-Tangenziale Est allo svincolo San Giuliano Milanese (A1, km 3+000) per il successivo ingresso in direzione Bologna.
A52 TANGENZIALE NORD
Per consentire il transito di un T.E. ditta Bonati, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Giovedì 19 Febbraio alle ore 01:00 di Venerdì 20 Febbraio 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nel tratto compreso tra lo svincolo Sesto San Giovanni Sud/Viale Italia/MM1 (km 3+012) e lo svincolo e lo svincolo A4 Torino/Monza Sant’Alessandro (km 4+500), ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud-V.le Italia (km 3+012) per la medesima carreggiata nord compreso.
- Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Sesto San Giovanni – 1° Maggio (Km 5+281).
