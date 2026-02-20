La cantautrice ROSSANA DE PACE sarà in concerto per presentare per la prima volta dal vivo l’album di inediti “DIATOMEE” (distribuito da Universal Music Italia – https://rossanadepace.lnk.to/diatomee), il secondo progetto discografico della sua carriera.

Queste le date:

15 marzo – Magazzino sul Po – Torino (Murazzi del Po Ferdinando Buscaglione, 18)

18 marzo – La Redazione di Scomodo – Roma (via Carlo Emanuele I, 26)

22 marzo – T.M.C Studios – Biella (via Don Giovanni Minzoni, 6)

27 marzo – Officina Meca (Arci Bolognesi) – Ferrara (Piazzetta S. Nicolò, 6)

28 marzo – Elementi di Coesione – Livorno (via della Bassata, 6C)

8 aprile – Circolo Magnolia – Milano (Parco Idroscalo Milano)

Le date sono organizzate da ORT Live e i biglietti sono disponibili al seguente link: https://www.otrlive.it/tour-dates/rossana-de-pace-diatomee/

Rossana De Pace sarà presente alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con un calendario ricco di appuntamenti. Martedì 24 febbraio, alle ore 14.30 presso Casa Sanremo al Palafiori (Corso G. Garibaldi, 1), riceverà il premio Music for Change e il premio della Polizia per il brano “Pelle d’oca”.

Mercoledì 25 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 10.30, si esibirà dal vivo nella Sede del Club Tenco a Sanremo (Piazza Cesare Battisti, 33). Giovedì 26 febbraio, alle ore 10.00 all’Auditorium Palazzo del Parco di Bordighera (via 1° maggio), presenterà alcuni brani nelle scuole, con l’obiettivo di introdurre il contest e sottolineare l’importanza del messaggio sociale nella musica.

L’esperienza proseguirà venerdì 27 febbraio, alle ore 10.00 al Teatro Dianese di Diano Marina (via Cairoli, 35), con un’altra esibizione per le scuole, sempre focalizzata sul contest e sul valore sociale della musica.

L’album “DIATOMEE”, anticipato dai brani “Chissà”, “Magna Grecia” e “Madre Padre”, prende il titolo dalle micro alghe antichissime che, trasportate dal vento dal deserto del Ciad fino all’Amazzonia, rendono possibile la vita in ecosistemi lontanissimi tra loro: un movimento invisibile ma essenziale, che diventa metafora di interconnessione, cooperazione e comunità.

“In questo disco ogni canzone è una diatomea che come me ha fatto un suo viaggio in diversi habitat naturali, dal mare al cielo alla terra, facendosi contaminare da diverse sonorità che fanno il giro del globo e temi che ho sviscerato in comunicazione con me stessa, con gli altri e con il mondo – afferma Rossana De Pace –Sono canzoni che parlano del presente e ne sono contenta, sono quasi tutte recentissime e raccontano di questo mio anno che è stato emotivamente intensissimo; è l’anno in cui ho messo tutto in discussione nella mia vita, ho abbandonato le convinzioni che mi tenevano in piedi ma anche a terra, immobile e mi sono esplorata».

Di seguito la tracklist di “DIATOMEE”:

Vorrei che fosse voglio

Brava bambina

Ci terrà uniti il mare

Rosaria

Madre padre

Come noi adesso

Bambola

Chissà

Magna Grecia

Stella cometa

Alternativa

www.rossanadepace.it

www.facebook.com/paceEmusica/?locale=it_IT

www.instagram.com/pacedeross

www.youtube.com/channel/UCKEW3PrDazBsNc3sB6-zsEQ

