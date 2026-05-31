Il Premio Bindi – che torna con la sua XXII edizione il 9, 10, 11 luglio a Santa Margherita Ligure (provincia di Genova, Anfiteatro Umberto Bindi – Piazza Martiri della Libertà) – annuncia che il “Premio Bindi New Generation” 2026 verrà assegnato a MATTEO ALIENO.

Il “Premio Bindi New Generation”, riconoscimento nato nel 2017, viene consegnato in ogni edizione a un ospite musicale della nuova leva cantautorale under 30 già introdotto nella scena musicale del nostro Paese.

Negli scorsi anni lo hanno ricevuto: Izi (2017), Coma_Cose (2018); Venerus (2019), Wrongonyou (2021), Emma Nolde (2022), Ginevra (2023), Dunbo (2024) e Nico Arezzo (2025).

Autore, produttore e polistrumentista, Matteo Alieno, al secolo Matteo Pierotti, romano classe 1998, si fa notare con il singolo “Non Mi Ricordo” (2019), scelto come sigla di un programma RDS, e con la vittoria del contest 1Mnext del Concertone del Primo Maggio. Partecipa poi a X Factor (2021), arrivando fino al quinto live e consolidando il suo percorso nella scena emergente italiana. Tra i momenti salienti anche la pubblicazione di “Normale”, prodotto da Motta, e le aperture dei concerti di Gazzelle al Palalottomatica e al Circo Massimo di Roma (2024-2025).

Si afferma inoltre come autore collaborando con Rkomi e Angelica Bove per il Festival di Sanremo, conquistando anche il premio NUOVOIMAIE come Miglior Artista Emergente ai Rockol Awards (2026). Lo scorso 27 marzo è uscito il suo nuovo album “stare al mondo” per Honiro/Island Records (Universal Music Italia), un disco dedicato a chi si sente smarrito e fuori posto, sospeso tra fragilità, crescita e ricerca della propria identità.

Il 10 giugno verranno annunciati i 10 finalisti della “Targa Premio Bindi” rivolta a cantautori emergenti, singoli o gruppi musicali, che compongono i propri brani.

Un’apposita Commissione interna sta selezionando tra gli iscritti coloro che accederanno alla fase finale, che si svolgerà il 10 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure.

In quell’occasione gli artisti si potranno esibire dal vivo, accompagnati dai propri musicisti, e interpreteranno quattro brani: tre firmati dai finalisti e uno di Umberto Bindi scelto dall’artista in accordo con la Direzione Artistica del Premio.

I finalisti verranno avvisati tramite e-mail certificata entro e non oltre il 10 giugno 2026.

Oltre alla prestigiosa Targa Premio Bindi vengono assegnate tra i finalisti anche la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Armando Corsi” al miglior musicista e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento.

Durante il Premio Bindi porteranno sul palco la loro musica anche artisti affermati e si terranno incontri, dibattiti, presentazioni di progetti discografici e libri.

Premio Bindi e Music for Change Award rinnovano anche quest’anno il loro scambio artistico.

Il palco del Premio Bindi 2026 ospiterà il vincitore della 16ª edizione del festival cosentino. A ottobre Alessio Alì, vincitore del Premio Bindi 2025, sarà a Cosenza, ospite della nuova edizione del Music for Change Award.

NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori) è partner della XXII edizione del Premio e, grazie al Bando Art.7 L.93/92 Premio e Concorsi, sosterrà il percorso artistico di uno degli 8 finalisti selezionati dalla commissione “live” durante la finale del 10 luglio, con un contributo di 10 mila euro per realizzare un tour composto da almeno 5 date.

Si rinnova anche quest’anno la partnership con SOUNDREEF, entità di gestione indipendente legittimata all’intermediazione del diritto d’autore che metterà a disposizione un premio in denaro per il vincitore.

Il Premio Bindi è organizzato dall’Associazione Le Muse Novae e la direzione artistica è affidata a ZIBBA. È sostenuto dal contributo del Comune di Santa Margherita Ligure e dalla Regione Liguria .

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