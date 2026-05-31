Torna con la sua 16ª edizione il FESTIVAL DEL SALTARELLO, progetto turistico-culturale finalizzato a divulgare e valorizzare la cultura popolare abruzzese, in programma il 9 luglio all’interno della suggestiva cornice del porto di Giulianova (Teramo).

Special guest di quest’anno sarà GORAN BREGOVIĆ, che si esibirà alle ore 22 con la sua WEDDING & FUNERAL ORCHESTRA.

Il Festival rappresenta una delle tappe del tour “God Is Not Your Babysitter”, con una scaletta che attraversa i grandi classici del suo repertorio accanto alle composizioni più recenti.

«Sono felice di portare la mia musica al Festival del Saltarello di Giulianova. I festival popolari hanno qualcosa che sento molto vicino alla mia idea di concerto: persone che si incontrano attraverso la musica, la danza e la festa. – dichiara Goran Bregović – Con “God Is Not Your Babysitter”, porteremo sul palco tutta l’energia della Wedding & Funeral Orchestra, insieme ai brani del nuovo album e alle canzoni che il pubblico italiano balla da tanti anni. Sarà una grande celebrazione collettiva sotto il cielo d’estate».

Protagonista e anima del Festival è l’ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO, che si esibirà alle ore 21.00 prima del concerto di Goran Bregović e che rappresenta oggi una delle realtà più dinamiche nel panorama della musica tradizionale italiana, capace di rinnovare il repertorio mantenendone viva l’autenticità e, allo stesso tempo, di dialogare con linguaggi musicali diversi.

«La musica popolare ha la forza di unire tutti, senza confini e senza barriere. – afferma Danilo Di Paolonicola, ideatore e direttore artistico del Festival – Insieme a Goran Bregović and his Wedding & Funeral Orchestra, all’Orchestra Popolare del Saltarello e al coro di bambini che utilizzerà il linguaggio dei segni, daremo vita a una serata unica, capace di parlare al pubblico attraverso il ritmo, le emozioni e i gesti».

Il FESTIVAL DEL SALTARELLO, organizzato dall’Associazione Interamnia World Music con la collaborazione di Claudio Ucci e diretto artisticamente da Danilo Di Paolonicola, si configura come una giornata internazionale del folklore, in cui culture e linguaggi musicali si intrecciano, dando vita a un’esperienza capace di creare un ponte tra territori, storie e sonorità.

L’edizione 2026 si inserisce nel programma del Festival delle Abbazie ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Giulianova, con il patrocinio della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, del GAL Terreverdi Teramane e del Conservatorio “G. Braga” di Teramo.

Programma

FESTIVAL DEL SALTARELLO

9 luglio 2026 – Giulianova (Teramo)

MASTERCLASS – dalle ore 10.00 alle ore 18.00

€30,00 per gli iscritti al Conservatorio, €50,00 per gli esterni

Musiche tradizionali

Palazzo Kursaal – Sede del Conservatorio G. Braga Lungomare Zara, 5 – Giulianova (TE)

STAGE – dalle ore 18.00 alle ore 20.00

€15,00 a persona

– Danza di radice: le comunità della Tarantella e del Saltarello e i nuovi contesti

con Andrea De Siena

Evento gratuito

– Saltarella e Spallata

di Schiavi d’Abruzzo, con Antonella Gentile

ESIBIZIONE GRUPPI – dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Evento gratuito

Maccabbarri

Caferza

Aikar Orkestra

CONCERTO ARENA PORTO TURISTICO DI GIULIANOVA (TE)

Biglietti acquistabili QUI

– ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO – ore 21.00

– CORO LIBERAVOCE – ore 22.00

Coro di bambini con linguaggio dei segni, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello

– GORAN BREGOVIĆ AND HIS WEDDING & FUNERAL ORCHESTRA – ore 22.15

www.festivaldelsaltarello.it

www.orchestrapopolaredelsaltarello.com

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