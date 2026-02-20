Elettra Lamborghini è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026 con il suo nuovo singolo “Voilà”, da ora disponibile per il pre-save.

L’artista ha rivelato la copertina del singolo che la ritrae mentre esce da una gigantesca torta con un look da showgirl con tanto di copricapo di piume.

Scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un brano squisitamente pop che si muove fra sonorità a metà fra gli ABBA e Raffaella Carrà.

“Questo è un brano che sento veramente mio. Il mio desiderio è portare spiensieratezza e far ballare tutti in questi tempi bui” – racconta Elettra.

“Voilà” è un viaggio su una cabrio senza targa, quando si è innamorati e si hanno gli occhi che paiono amarene, si litiga ma alla fine si finisce a ballare sotto le stelle.

Tra piume, pailettes e strass l’artista è davvero pronta a intrattenere, conquistare e far ballare tutti.

Nella serata delle cover al Festival di Sanremo di venerdì 27 febbraio, l’artista duetterà con il trio spagnolo Las Ketchup sulle note della hit “Aserejé”.

La notizia ha mandato in visibilio il mondo del web e dei social fin dal primo annuncio. “Aserejé” è stato un vero e proprio tormentone estivo in tutto il mondo, vendendo milioni di copie e raggiungendo la prima posizione in praticamente tutte le classifiche in cui il brano fu pubblicato.

Molto prima dell’esistenza di TikTok e dei social, la coreografia divenne virale ovunque grazie alle esibizioni televisive, restando nella memoria collettiva fino ad oggi.

