Rhodensi nei ballerini impegnati a San Siro per le Olimpiadi

Fra i 180 ballerini che la sera del 6 febbraio, allo Stadio di San Siro a Milano, alla Cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, hanno accompagnato le performances del cast ricco di star nello spettacolo “Armonia” c’erano anche due giovani rhodensi, Carlotta De Amici, 24 anni, e Chiara Nasuelli, 21 anni. Per loro grandi emozioni e ricordi indimenticabili.

Carlotta De Amici sta vivendo alla Biblioteca Comunale di Rho l’esperienza del servizio civile e, nel frattempo, si dedica alla sua passione primaria: la danza contemporanea. Nata a Milano e da anni residente a Rho, Carlotta si è diplomata al liceo coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio e ha poi frequentato l’Iwanson International School of contemporary dance di Monaco di Baviera. E’ entrata nel cast “olimpico” decidendo da sola di seguire l’iter delle audizioni. Si è proposta, ha partecipato all’audizione il 25 giugno e ha atteso la risposta arrivata soltanto in ottobre. Non ha potuto scegliere a quale parte della cerimonia “Armonia” prendere parte, ma è stata ben contenta di ballare durante la performance di Pierfrancesco Favino: l’attore ha recitato l’Infinito di Giacomo Leopardi e il violinista Giovanni Andrea Zanon ha accompagnato i versi con uno Stradivari del 1716, strumento realizzato con i legni della Val di Fiemme, zona protagonista delle competizioni sulla neve.

Come è stato ballare davanti a 67mila persone? “Il cast era già stato scelto, mi hanno indicato con chi lavorare per accompagnare quella parte dello spettacolo – racconta Carlotta De Amici – Non è stata la mia prima esperienza di questo tipo, nel 2022 ho partecipato al Superbloom Festival all’Olympic Park di Monaco, ma allora ero ancora in un contesto accademico. Il 6 febbraio non ero in ansia, abbiamo fatto tantissime tante prove e tutti erano molto preparati. Certo, quando ci siamo avvicinati alla zona delle esibizioni e ho visto tutte le persone e tutte quelle luci, il coinvolgimento è stato diverso. Indimenticabile”.

Carlotta sta vivendo dal 30 maggio scorso il servizio civile in Biblioteca e terminerà l’incarico il prossimo 30 maggio. Ama questa esperienza, ma la danza la affascina maggiormente. “Voglio ballare – dice – Non l’ho mai nascosto. E’ la mia passione. Ringrazio il Comune e la Biblioteca per tutti i permessi concessi per le prove, mi sono sentita accompagnata in questa avventura”.

Chiara Nasuelli, rhodense doc, studia Informatica e si prepara alla laurea prevista il prossimo settembre, è figlia del consigliere comunale Davide Nasuelli. Ha iniziato all’età di 4 anni a praticare ginnastica ritmica e oggi allena le ragazzine nella ADS Ritmica Aster Rho. Dal 2019 ha abbinato a questo impegno anche la danza contemporanea e porta avanti entrambe le discipline. Anche lei ha partecipato alle audizioni dopo una chiacchierata con amici, ha vissuto l’audizione l’8 giugno ed è stata poi chiamata in ottobre per la cerimonia inaugurale. Era nel cast di “Fantasia”, per la prima parte, che vedeva in scena Matilda De Angelis, e per la seconda, in cui ha cantato Mariah Carey.

“Avevamo vestiti colorati, rappresentavamo le caratteristiche dell’Italia, difficile riconoscersi nelle foto, con tutte le facce dipinte – racconta Chiara Nasuelli – Partecipare è stato divertentissimo: abbiamo iniziato le prove il 29 novembre, una o due volte a settimana, ma tutti i coreografi rendevano divertente partecipare. Non mi è pesato affatto”. E quando sei scesa al centro dello stadio, cosa hai provato? “Beh, avevo assistito a San Siro a tante partite e concerti, essere lì e vedere gli spalti pieni è stata una emozione pazzesca, davvero gratificante. Non abbiamo avuto grandi contatti diretti con le star, ma è stato tutto fantastico”.

Il Sindaco Andrea Orlandi, presente a San Siro il 6 febbraio, ringrazia le due rhodensi per il loro impegno ricordando come le emozioni di quella serata rimangano scolpite nella memoria e nel cuore. Dal primo cittadino i complimenti a Carlotta e Chiara e i migliori auguri per il loro futuro: che possano brillare negli studi e nella danza così come desiderano e possano coltivare sempre le loro passioni. I Giochi Olimpici Invernali, che stanno regalando occasioni di cui Rho è molto orgogliosa, siano anche per loro un ricordo prezioso.

