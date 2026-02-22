Convenzione tessera mondodisabile.it teatro Martinitt Milano

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Teatro Martinitt

La convenzione con l’associazione Mondodisabile.it e Dietro la Notizia per gli spettacoli previsti durante la Stagione Teatrale e Cinematografica 2025/2026 (inizio 2 ottobre 2025) e per gli spettacoli che si svolgeranno nel periodo estivo in Arena Milano Est 2026 (termine 15 settembre 2026).

Pertanto il Teatro Cinema Martinitt e l’Arena Milano Est si impegnano a garantire agli utenti

dell’Associazione Mondodisabile.it e Dietro la Notizia biglietti al prezzo ridotto in relazione alle attività di spettacolo svolte, come di seguito:

ASSOCIATI con un accompagnatore:

• Biglietto singolo spettacoli teatrali: 20€ anziché 26€*

• Biglietto singolo cinema: 5€ anziché 7€

* Se l’associato raduna un gruppo di almeno 10 persone per una data di spettacolo, tutte le persone del gruppo pagano 16€.

Persone con disabilità e accompagnatore obbligatorio:

• Spettacoli teatrali: 50% di sconto + 1 biglietto a 5€

• Cinema: due biglietti a 5€ cad.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate contattando la biglietteria:

Mail info@teatromartinitt.it – Whatsapp 338 8663577 – Tel. 02 36580010

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

