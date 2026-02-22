Milano Serravalle – Milano Tangenziali: prossime chiusure

A7 MILANO SERRAVALLE
Per lavori di manutenzione del Viadotto di Binasco alla progressiva km 11+350, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Lunedì 23 Febbraio alle ore 05:00 di Martedì 24 Febbraio 2026, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra lo svincolo di Binasco (km 10+503) e lo svincolo di Bereguardo (km 21+431), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in autostrada A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di installazione sistema Tutor 3.0, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Febbraio alle ore 05:00 di Giovedì 26 Febbraio 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova) nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola (km 49+980) e Castelnuovo Scrivia (km 54+384), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in autostrada al casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384).
Per lavori di manutenzione della pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Febbraio alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata dal casello di Gropello Cairoli (km 30+644) per carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 00:00 alle ore 03:00 Mercoledì 25 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per MI-Famagosta Park MM2 (km A+700) da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Milano Centro/Piazza Maggi (km A+000).
- Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 Mercoledì 25 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Assago (km 2+020) da carreggiata sud (direzione Genova). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sul ramo di svincolo dell’interconnessione A7/A50 (km 3+400) per la successiva uscita da carreggiata nord.
A50 TANGENZIALE OVEST
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 23:00 di Mercoledì 25 Febbraio alle ore 02:00 di Giovedì 26 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Settimo M.se / MI-San Siro (km 6+804) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.11 Novara (km 5+731) per il successivo ingresso in carreggiata sud.
- Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Giovedì 26 Febbraio 2026, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Muggiano Ovest (km 11+900) in carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Gli utenti in transito potranno usufruire in alternativa della successiva Area di Servizio Assago Ovest (km 18+720) presente sulla medesima tratta e direzione.
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Febbraio alle ore 01:00 di Venerdì 27 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.494 Vigevano (km 13+901) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
A51 TANGENZIALE EST
Per lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Febbraio alle ore 01:00 di Venerdì 27 Febbraio 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per MI-Via Padova (km 10+300) e C.na Gobba Parcheggio MM2 (km 9+720) da carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo successivo MI-Via Palmanova (km 10+650).Contestualmente verrà chiusa al traffico l’area di servizio Cascina Gobba Est (km 9+720) presente sulla medesima carreggiata nord (direzione A4-Usmate). Gli utenti in transito potranno usufruire della successiva area di servizio Cologno Monzese Est (15+330) presente sulla medesima tratta e direzione.
A52 TANGENZIALE NORD
Per lavori di manutenzione colonnine SOS all’interno della galleria San Rocco, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Febbraio alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Febbraio 2026, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho) nella tratta compresa tra l’interconnessione A52-A4 Torino (km 4+304) e Sesto San Giovanni 1° Maggio/Monza Centro (Km 5+281), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in A4 direzione Torino per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.S.36 MI-V.le Zara (Km 6+374). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 (Km 4+500) in entrata da Venezia per la medesima carreggiata nord.
Per interventi di manutenzione elettrodotti aerei della linea sovrappassante l’Autostrada A4 al km 137+000 di competenza ASPI per conto Terna S.p.A., verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Febbraio alle ore 05:00 di Giovedì 26 Febbraio e dalle ore 23:00 di Venerdì 27 Febbraio alle ore 06:00 di Sabato 28 Febbraio 2026, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per A4-Torino e Monza Sant’Alessandro (km 4+500) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Monza Sant’Alessandro (km 4+500) per A4-Torino e carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo Monza Centro/Sesto San Giovanni Nord (5+281).
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Venerdì 27 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Viale Italia (Km 3+012) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico allo svincolo precedente Cologno Monzese Ovest (A51, km 12+298). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Viale Italia (Km 3+012) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in direzione sud allo svincolo Sesto San Giovanni/Via Pisa (km 1+072) per il successivo ingresso in carreggiata nord.
- Dalle ore 23:00 di Venerdì 27 Febbraio alle ore 02:00 di Sabato 28 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Viale Zara (km 6+374) per carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Sabato 28 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Viale Zara per carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
- Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di Sabato 28 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Monza Villa Reale per carreggiata sud (direzione A1 Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo.
A54 TANGENZIALE OVEST DI PAVIA
Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:
- Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Febbraio alle ore 02:00 di Martedì 24 Febbraio 2026, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione A54/A53 (km 5+266) in uscita per il raccordo PV-Bereguardo da carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Istituti Universitari (km 6+138) per la successiva uscita dalla carreggiata sud.
- www.serravalle.itAltri articoli di trasporti su Dietro la Notizia