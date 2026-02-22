10.2 C
CONVENZIONI

Convenzione tessera mondodisabile.it teatro Binario 7 Monza

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Teatro Binario 7 

La convenzione consiste in uno sconto sul singolo biglietto:

o € 15,00 anziché € 20,00 per gli spettacoli della stagione Teatro+Tempo Presente;
o € 12,00 anziché € 15,00 per gli spettacoli della stagione L’Altro Binario;
o € 12,00 anziché € 15,00 per i concerti della stagione musicale Terra;

Il diritto ad usufruire della convenzione è attribuito agli associati in possesso della tessera  di mondodisabile.it – Dietro la Notizia,  e ad un accompagnatore o accompagnatrice.

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

