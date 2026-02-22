Venerdì 20 febbraio, è uscito in vinile “FAITH” (Sony Music), l’album che nel 1987 ha segnato l’esordio da solista di GEORGE MICHAEL (https://georgemichael.lnk.to/faithreissue), a più di dieci anni dall’ultima ristampa in qualsiasi parte del mondo.

Per celebrare l’influenza che questo album continua ad esercitare nella musica, nella moda e nella cultura, costituendo così una testimonianza duratura dell’arte, del coraggio e della visione creativa di uno dei performer più amati e di maggior successo al mondo, a quasi 40 anni dalla pubblicazione originale, escono per la prima volta diverse edizioni limitate in vinile di “FAITH”.

L’album è infatti disponibile in vinile Red & Black Marble Limited Edition, Picture Disc, nelle versioni vinile e doppio vinile black con Blu-Ray. È disponibile anche in versione CD.

Scritto, arrangiato, prodotto ed eseguito quasi interamente da George Michael, “FAITH” segnò l’emergere di un nuovo tipo di icona pop: un artista capace di fondere soul, R&B e rock in un suono elegante, emotivamente intenso e profondamente personale.

L’album portò l’artista ventiquattrenne a essere riconosciuto una superstar globale, contando più dischi venduti di Michael Jackson, Madonna e Prince e facendogli guadagnare un GRAMMY® Award per l’Album dell’Anno e 3 American Music Awards.

Con quattro singoli consecutivi (“Faith”, “Father Figure”, “One More Try” e “Monkey”) Michael ha raggiunto il 1° posto della classifica statunitense e nella Billboard Hot 100, rendendolo l’unico artista solista maschile britannico a raggiungere tale risultato, un record tuttora imbattuto.

Con il suo riff di chitarra immediatamente riconoscibile e l’iconico videoclip con il giubbotto di pelle, la title track è diventata un simbolo culturale della fine degli anni ’80, ispirando innumerevoli artisti e definendo l’era MTV.

Mentre il mondo continua a riscoprire il genio di George Michael, “FAITH” rimane un monumento al suo essere brillante, oltre che un monito del fatto che la vera arte trascende i decenni.

Il suo spirito oggi rivive nelle voci degli artisti che sono stati ispirati dalla sua sincerità, dal suo stile e dalla sua incrollabile individualità.

www.georgemichael.com

