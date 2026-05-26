Il cantautore romano Primogenito ha pubblicato un nuovo brano “Ciao vicini, mi trasferisco da voi”, che si aggiunge al suo primo EP uscito venerdì scorso, “Affogare in acque amiche”, disponibile sulle piattaforme digitali via EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Il nuovo brano richiama l’immagine della casa e parla di un ragazzo che vuole trasferirsi dai vicini, che finiscono per diventare la sua famiglia. Alla fine, però, preferisce fare ritorno a casa sua, che vista da un’altra prospettiva gli appare diversa ora. Tutto al di là delle pareti gli appare migliore.

“Non c’è più casa che ti appartiene di quella tua, anche quando ti senti fuori posto”, racconta Primogenito.

6 brani e oltre 17 minuti per entrare e capire il mondo straordinario di Primogenito: ogni pezzo dell’EP ha un’anima, è un ‘micro-cosmo’, una storia a sé che merita di essere raccontata minuziosamente. Il progetto si può quasi definire una serie di storie di mitologia urbana dai chiari spunti auto-biografici.

“È un progetto a cui sto lavorando da due anni, scartando e inserendo dei pezzi. Ogni canzone parla di una situazione confortevole, di acque amiche, che però creano alla fine un senso di oppressioni, diventando logoranti e monotone” – racconta Primogenito.

L’EP affronta diverse tematiche care all’artista: dai riferimenti alla casa e alla famiglia, passando per l’analisi di certe situazioni relazionali fino alla ricerca di un’identità e del proprio ruolo nel mondo. È una sorta di Bildungsroman ovvero un racconto di formazione.

Il sound è tipicamente cantautorale con una venatura pop/rock alternative proveniente dagli anni ’70, ma con una forte impronta di modernizzazione. La musica e i testi, inoltre, cercano sempre di colpire ‘i sensi’ degli ascoltatori.

“La copertina non utilizza l’acqua, nonostante il titolo dell’EP. Ci sono un mucchio di rifiuti e cianfrusaglie della casa, ma ci sono vari elementi che richiamano le canzoni: il cofanetto e le bambole (“Il mondo in quel cofanetto”), la casa e la macchina bianca (“Scusa Caterina”), la testa con i fiori e il trenino (“Principessa della ferraglia”), il pallone che rappresenta la mia infanzia dato che ho giocato a calcio prima di abbandonare questa professione, divenuta ad un certo punto opprimente….inoltre ho inserito anche le api, le mosche e una chiave, che rappresenta il passe-partout per accedere a questi mondi” – aggiunge il cantautore a proposito della cover dell’EP. Il corpo dell’artista è raffigurato sepolto sotto queste cianfrusaglie, che l’opprimono.

“Affogare in acque amiche” è dedicato ad una fan di nome Patrizia che non c’è più.

Tracklist :

Il mondo in quel cofanetto Problemi di cuore, problemi di culo Scusa Caterina Ciao vicini, mi trasferisco da voi Principessa della ferraglia Gelosia SuburbanaAltri articoli di musica su Dietro la Notizia