Teatro Arcimboldi: “Queen Rhapsody”, il 3 giugno 2026

Al TAM Teatro Arcimboldi arriva il 3 giugno 2026 la favola di Freddie e dei Queen fatta rivivere dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie.

Queen Rhapsody è uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e racconto si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi a A Night at the Opera, dal Live Aid a Wembley.

Sotto la regia di Daniele Sala e con la potente voce di Beppe Maggioni, volto di The Voice of Italy, lo spettacolo fa rivivere dal vivo il mito di una band che ha cambiato per sempre la storia del rock e non solo.

Forse il segreto dei Queen è proprio questo: aver giocato a tenere i piedi in due staffe, uno sulla terra e l’altro nel mondo delle favole.

Non ci sono messaggi sociali nelle loro canzoni eppure ancora oggi sono potenti, affascinanti, credibili, per nulla superati dalla realtà. La loro arte è sempre stata la messa in scena di una favola… romantica, malinconica, ironica, straziante, gioiosa, sensuale e trasgressiva.

Per comprenderli non serve la ragione, bisogna solo arrendersi alla loro straordinaria capacità di affabulare… dai dischi, ai live, alle loro vite, in particolare quella di Freddie.

Un nuovo spettacolo in cui musica, fascinazione visive e convivono in una formula più teatrale, una vera rapsodia pop abitata da gatti, brutti anatroccoli, chitarre fatate, regine viziate e uno scrigno di canzoni che spaccano il cuore ad ogni nota, regalandoci l’illusione di poter “vivere per sempre”.

www.teatroarcimboldi.it

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