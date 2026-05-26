26.9 C
Milano
mercoledì, Maggio 27, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

Il CPM Music Institute, conferisce a Eeugenio Finardi il prestigioso premio “Pionieri della Musica”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
82
Premiazione_Eugenio-Finardi_
Premiazione_Eugenio-Finardi_

Giovedì 21 maggio, al CPM Music Institute, FRANCO MUSSIDA, Fondatore e Presidente della Scuola, ha conferito a EUGENIO FINARDI il prestigioso Premio “Pionieri della Musica”, in occasione dell’OPEN WEEK della Scuola.

 Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione:

Per aver rappresentato e raccontato, con la sua inconfondibile identità artistica, una speciale epoca generazionale di ricerca e contaminazione tra generi all’interno del movimento musicale popolare italiano, dando al contempo spazio al talento di numerosi musicisti.”

Il Premio è dedicato ad artisti e musicisti che, con il loro lavoro, hanno lasciato un segno importante nel panorama artistico e musicale, indicando nuove strade di valore artistico, culturale e sociale.

Il riconoscimento consiste in un’immagine simbolica che rappresenta l’“Uomo Suono”, un’opera realizzata da Franco Mussida nel 2015 e successivamente presentata in musei e pinacoteche.

Premiazione Eugenio Finardi
Premiazione Eugenio Finardi

L’opera rappresenta la radice fisica del suono — un diapason rovesciato che trae la vibrazione dalla terra — la sua trasformazione in energia emotiva (la sfera centrale) e il suo legame con la dimensione extracognitiva e spirituale, ispirata al simbolo della vita.

Oltre alla premiazione di Eugenio Finardi, nella giornata si sono tenuti una serie di incontri aperti al pubblico durante i quali gli allievi della Scuola si sono confrontati con artisti, esperti e musicisti del panorama italiano e internazionale, partecipando a laboratori didattici e masterclass dedicati al mondo della Musica.

L’Open Week si è conclusa sabato 24 maggio, con OpenHouseMilano, l’iniziativa che ha consentito al pubblico di visitare gli spazi del CPM Music Institute  https://eventi.mycpm.it/prenota.aspx?_session=4548

www.cpm.it

www.facebook.com/CPMMusicInstitute

www.instagram.com/cpmmusicinstitutewww.youtube.com/user/CentroProfMusica

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

 

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Primogenito pubblica il nuovo brano: “Ciao vicini, mi trasferisco da voi”
Articolo successivo
E’ online il video “Camicia e Zanotti”, il singolo firmato da Dagood YL
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy