Giovedì 21 maggio, al CPM Music Institute, FRANCO MUSSIDA, Fondatore e Presidente della Scuola, ha conferito a EUGENIO FINARDI il prestigioso Premio “Pionieri della Musica”, in occasione dell’OPEN WEEK della Scuola.

Il riconoscimento è stato conferito con la seguente motivazione:

“Per aver rappresentato e raccontato, con la sua inconfondibile identità artistica, una speciale epoca generazionale di ricerca e contaminazione tra generi all’interno del movimento musicale popolare italiano, dando al contempo spazio al talento di numerosi musicisti.”

Il Premio è dedicato ad artisti e musicisti che, con il loro lavoro, hanno lasciato un segno importante nel panorama artistico e musicale, indicando nuove strade di valore artistico, culturale e sociale.

Il riconoscimento consiste in un’immagine simbolica che rappresenta l’“Uomo Suono”, un’opera realizzata da Franco Mussida nel 2015 e successivamente presentata in musei e pinacoteche.

L’opera rappresenta la radice fisica del suono — un diapason rovesciato che trae la vibrazione dalla terra — la sua trasformazione in energia emotiva (la sfera centrale) e il suo legame con la dimensione extracognitiva e spirituale, ispirata al simbolo della vita.

Oltre alla premiazione di Eugenio Finardi, nella giornata si sono tenuti una serie di incontri aperti al pubblico durante i quali gli allievi della Scuola si sono confrontati con artisti, esperti e musicisti del panorama italiano e internazionale, partecipando a laboratori didattici e masterclass dedicati al mondo della Musica.

L’Open Week si è conclusa sabato 24 maggio, con OpenHouseMilano, l’iniziativa che ha consentito al pubblico di visitare gli spazi del CPM Music Institute https://eventi.mycpm.it/prenota.aspx?_session=4548

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