Il nuovo singolo di SZA “Save The Day”, tratto dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo, è ora disponibile.

Interpretato da SZA, “Save The Day” presenta un testo della cantautrice e una musica composta da lei stessa, Ben Lovett e Rob Bisel. La colonna sonora completa di Jumpers – Un Salto tra gli Animali, che include “Save The Day” e le musiche originali composte da Mark Mothersbaugh, debutterà il 6 marzo.

https://www.facebook.com/DisneyIT/

https://www.facebook.com/PixarItalia

https://www.instagram.com/disneyit/

https://www.youtube.com/DisneyIT

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia