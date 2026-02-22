10.2 C
SZA canta “Save The Day” tratto dalla colonna sonora del film Disney e Pixar

HOPPERS
HOPPERS

Il nuovo singolo di SZASave The Day”, tratto dell’atteso film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un Salto tra gli Animali, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo, è ora disponibile.

Interpretato da SZA, “Save The Day” presenta un testo della cantautrice e una musica composta da lei stessa, Ben Lovett e Rob Bisel. La colonna sonora completa di Jumpers – Un Salto tra gli Animali, che include “Save The Day” e le musiche originali composte da Mark Mothersbaugh, debutterà il 6 marzo.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Articoli

