Dal 22 maggio, è online il video “CAMICIA E ZANOTTI”, il singolo firmato da Dagood YL insieme a twentyone21, estratto dal progetto discografico “#FREEDAG”.

Il videoclip (https://www.youtube.com/watch?v=ZkTgkOzl8b8), diretto da Emanuele Genovese e prodotto da 800Videos, accompagna il sound moderno di Dagood YL, costruito su melodie incisive, influenze trap contemporanee e uno storytelling autentico che racconta esperienze di strada, ambizione, riscatto e lifestyle.

“Camicia e Zanotti” conferma così l’identità artistica di Dagood YL, capace di unire estetica, attitudine e sonorità internazionali in un progetto coerente e riconoscibile, sempre più vicino ai codici della scena urban attuale.

Il singolo è parte dell’album “#FREEDAG”, pubblicato nel 2025, che include collaborazioni con artisti come twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid.

Dagood YL è un giovane artista della scena hip hop/trap italiana. Negli ultimi anni ha costruito una fanbase crescente grazie a uno stile riconoscibile e a una produzione costante tra singoli e collaborazioni.

Tra i suoi brani più conosciuti figurano “Camicia e Zanotti”, “Uber”, “Jimmy Choo”, “Mafia” e “Borse Chanel nella town freestyle”.

https://www.instagram.com/ynkdagood/ – https://www.tiktok.com/@ynkdagoood

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