Convenzione tessera mondodisabile.it e Panificio Zerbetto

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Sconto del 30% sulle teglie di pizza

Buono come una volta. Dal 1978 il profumo del pane appena sfornato accompagna le giornate di Novate Milanese.

Fondato da Giancarlo Zerbetto e oggi guidato dal figlio Riccardo, il Panificio Zerbetto porta avanti con passione una tradizione fatta di impegno, sacrificio e amore per la qualità.

Ogni giorno, nel laboratorio di via Repubblica 30, vengono sfornati pani di tipo “0”, di grano duro e integrali, oltre a pizze e focacce preparate con ingredienti semplici e genuini, nel rispetto del metodo tradizionale.

Via Repubblica 30 – Novate Milanese (MI)

Telefono: 02.3544562

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

