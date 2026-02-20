“La lingua langue – ovvero come imparare la lingua italiana e vivere felici”

La lingua langue ovvero come imparare l’italiano e vivere felici.

Scritto e diretto da Francesco Frongia con Nicola Stravalaci collaborazione a scene e costumi Saverio Assumma luci Giacomo Marettelli Priorelli, produzione teatro dell’elfo

Torna in scena all’Elfo Puccini la lezione-spettacolo che dal 2017 coinvolge il pubblico di ogni generazione. Come a scuola, anche in teatro la campanella segna l’inizio e da quel momento, per un’ora, spettatrici e spettatori (anzi allieve e allievi) vengono coccolati, sedotti e maltrattati (quanto basta) dal professor Stravalcioni che li porta, risoluto, verso l’ultima frontiera, là dove nessuna grammatica è mai giunta prima. Ma niente paura, per rispettare la privacy, il prof. non farà l’appello.

«Insegnare è un lavoro faticoso come scaricare cassette di frutta al mercato e delicato come aggiustare i minuscoli meccanismi di un orologio – riflette Francesco Frongia che ha ideato questo spettacolo con la complicità di un interprete inimitabile, Nicola Stravalaci. Ma se è così difficile, perché gli esseri umani continuano a salire in cattedra? Gli insegnanti sono insieme vittime e carnefici dei loro indomabili studenti? Lo stesso discorso vale per il teatro: cosa spinge gli artisti ad affrontare il pubblico ogni sera?».

Da questo cortocircuito tra arte teatrale, insegnamento e maieutica, sono emerse sorprendenti analogie tra il lavoro del docente e quello del performer. E da questa intuizione è nato otto anni fa La lingua langue e il successo è stato immediato.

«Un corso di recupero atipico, divertente e illuminante, che attraverso la lingua italiana prova a raccontare come evolve la nostra società. A prima vista il linguaggio sembra ancorato a regole fisse, eppure, se lo osserviamo da vicino, ci accorgiamo che con il mutare della società cambiano anche le piccole e fondamentali sfumature che usiamo per descrivere il mondo.

Questa nuova edizione della Lingua langue, arricchita da giochi, esempi e quiz, è ancora più accurata nel guidarci alla scoperta delle delizie dell’uso consapevole dell’italiano. Grazie alle cure ‘amorevoli’ del professor Stravalcioni».

«Protagonista è il professor Stravalcioni, interpretato da Nicola Stravalaci anche noto al grande pubblico come il temibile professor Strozzi della serie tv Alex & Co che, in una vera e propria lezione di un’ora, cerca di far comprendere ai suoi studenti (in questo caso al pubblico) come imparare, o re-imparare, la lingua italiana e vivere felici.

Si comincia con l’appello e si prosegue sugli elementi di base come l’articolo, che diventa esempio di politicamente corretto e scorretto sulla questione del genere, la virgola, l’apocope, l’elisione o il periodo ipotetico, che prende la forma di una seduta spiritica per parlare di realtà e irrealtà. E il pubblico ci sta si stupisce delle sue lacune e si inorgoglisce per quel che sa, ride e gioca con la nostra bellissima lingua senza soggezione, vittima consenziente delle ‘angherie’ del professore sempre sull’orlo di una crisi di nervi».

Claudia Cannella, Hystrio

Teatro Elfo Puccini, sala Fassbinder, corso Buenos Aires 33, Milano

Orari: martedì / venerdì ore 20.00 | sabato 28 febbraio e 14 marzo ore 19.30 | sabato 7 marzo ore 20.30 | domenica 1 e 15 marzo ore 16.30 | domenica 8 marzo ore 16.00

Prezzi: intero € 38/34 | <25 anni € 15 | >65 anni € 23 | online da € 16,50

Biglietteria: tel. 02.0066.0606 – biglietteria@elfo.org – whatsapp 333.20.49021

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia